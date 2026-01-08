Флик: Фантастична победа, но финалът ще е съвсем различен

Треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира убедителната победа с 5:0 над Атлетик Билбао в полуфинала за Суперкупата на Испания, определяйки представянето на тима си като „фантастично“.

„Винаги съм концентриран върху следващия мач, но оценявам високо това, което направихме днес, защото в двубоя с Еспаньол не бяхме достатъчно добри. Харесва ми начинът, по който отборът игра, показахме единство. Победа с 5:0 е фантастична. Но това е само един мач, на финала всичко ще бъде различно. Днес успяхме да поемем контрола над играта“, заяви Флик.

„Бяха ни нужни няколко минути, за да влезем в мача, но след това действахме добре. Щастлив съм, защото контролирахме отлично двубоя. Владеехме топката и, което ми хареса особено – работихме здраво в защита до самия край, запазвайки вратата си суха“, добави германският специалист.

„През последните дни Ламин Ямал изпитваше дискомфорт и не можеше да тренира, затова не попадна в стартовия състав. Но той е добре", каза още Флик.

