  Флик: Фантастична победа, но финалът ще е съвсем различен

Флик: Фантастична победа, но финалът ще е съвсем различен

  • 8 яну 2026 | 00:56
  • 258
  • 0
Флик: Фантастична победа, но финалът ще е съвсем различен

Треньорът на Барселона Ханзи Флик коментира убедителната победа с 5:0 над Атлетик Билбао в полуфинала за Суперкупата на Испания, определяйки представянето на тима си като „фантастично“.

„Винаги съм концентриран върху следващия мач, но оценявам високо това, което направихме днес, защото в двубоя с Еспаньол не бяхме достатъчно добри. Харесва ми начинът, по който отборът игра, показахме единство. Победа с 5:0 е фантастична. Но това е само един мач, на финала всичко ще бъде различно. Днес успяхме да поемем контрола над играта“, заяви Флик.

Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме
Барселона разпиля Атлетик Билбао за едно полувреме

„Бяха ни нужни няколко минути, за да влезем в мача, но след това действахме добре. Щастлив съм, защото контролирахме отлично двубоя. Владеехме топката и, което ми хареса особено – работихме здраво в защита до самия край, запазвайки вратата си суха“, добави германският специалист.

„През последните дни Ламин Ямал изпитваше дискомфорт и не можеше да тренира, затова не попадна в стартовия състав. Но той е добре", каза още Флик.

