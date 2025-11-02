Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Траур в италианския футбол: почина менторът на Алегри и Гасперини

Траур в италианския футбол: почина менторът на Алегри и Гасперини

  • 2 ное 2025 | 19:19
  • 4930
  • 0

Италианският футбол днес беше разтърсен от новината за смъртта на бившия треньор Джовани Галеоне, който почина на 84-годишна възраст, съобщават местните медии.

Галеоне ще остане в историята на Калчото със своите четири промоции в Серия "А": две с Пескара и по една в Удинезе и Перуджа. В над 30-годишната си треньорска кариера той беше начело на още куп италиански отбори: Порденоне, Кремонезе, Санджованезе, Гросето, СПАЛ, Комо, Наполи и Анкона. Преди да стане наставник той играе като футболист на позицията полузащитник, а последният му клуб и като играч, и като треньор е Удинезе.

Някогашният наставник е вдъхновил редица от бившите си играчи да го последват в треньорската професия. Той беше известен като ментора на двама от най-изявените настоящи специалисти в италианския футбол: Масимилиано Алегри и Джан Пиеро Гасперини, които довечера се изправят един срещу друг в сблъсъка МиланРома, като със сигурност ще почетат паметта на Галеоне, както направиха редица клубове от Серия "А" в социалните мрежи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Автогол в края донесе победата на Интер

Автогол в края донесе победата на Интер

  • 2 ное 2025 | 15:29
  • 11368
  • 8
Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

Най-слабият в Премиър лийг стори очакваното

  • 2 ное 2025 | 14:14
  • 4151
  • 1
Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

Силната игра на Арда Гюлер бърка в касата на Реал Мадрид

  • 2 ное 2025 | 13:56
  • 9260
  • 5
Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

Милан и Рома в сблъсък с голям залог на Ботуша

  • 2 ное 2025 | 08:35
  • 3006
  • 2
Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

Барса се възстановява от "Ел Класико" срещу новак

  • 2 ное 2025 | 08:28
  • 1877
  • 6
Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

Интер трябва да се възползва от грешката на Наполи

  • 2 ное 2025 | 08:27
  • 1414
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

Синята еуфория се засилва: Лудогорец не победи във Варна - Левски вече на 11 точки

  • 2 ное 2025 | 19:20
  • 37726
  • 116
Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

Левски изнесе лекция на Арда в Кърджали

  • 2 ное 2025 | 17:09
  • 89726
  • 209
На полувремето: Барселона 2:1 Елче

На полувремето: Барселона 2:1 Елче

  • 2 ное 2025 | 19:30
  • 5735
  • 13
Ман Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място, Холанд отново не може да бъде спрян

Ман Сити се справи с Борнемут и го измести от второто място, Холанд отново не може да бъде спрян

  • 2 ное 2025 | 20:24
  • 9923
  • 6
ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

ЦСКА бие преди дербито срещу Левски с две дузпи на Кошмара

  • 2 ное 2025 | 14:39
  • 81648
  • 334
Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

Ето какво ще е решението на БФС за прекратеното дерби на Пловдив

  • 2 ное 2025 | 15:11
  • 67827
  • 81