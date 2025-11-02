Траур в италианския футбол: почина менторът на Алегри и Гасперини

Италианският футбол днес беше разтърсен от новината за смъртта на бившия треньор Джовани Галеоне, който почина на 84-годишна възраст, съобщават местните медии.

Галеоне ще остане в историята на Калчото със своите четири промоции в Серия "А": две с Пескара и по една в Удинезе и Перуджа. В над 30-годишната си треньорска кариера той беше начело на още куп италиански отбори: Порденоне, Кремонезе, Санджованезе, Гросето, СПАЛ, Комо, Наполи и Анкона. Преди да стане наставник той играе като футболист на позицията полузащитник, а последният му клуб и като играч, и като треньор е Удинезе.

Udinese Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del suo ex giocatore ed ex allenatore Giovanni Galeone. Figura iconica del calcio italiano e della storia bianconera.



Ciao, mister 💔 pic.twitter.com/cuVXpHkAOb — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 2, 2025

Някогашният наставник е вдъхновил редица от бившите си играчи да го последват в треньорската професия. Той беше известен като ментора на двама от най-изявените настоящи специалисти в италианския футбол: Масимилиано Алегри и Джан Пиеро Гасперини, които довечера се изправят един срещу друг в сблъсъка Милан – Рома, като със сигурност ще почетат паметта на Галеоне, както направиха редица клубове от Серия "А" в социалните мрежи.

Следвай ни:

Снимки: Imago