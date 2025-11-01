Популярни
  3. Гасперини: Фокусиран съм върху мача с Милан, а не върху Скудетото или ШЛ

Гасперини: Фокусиран съм върху мача с Милан, а не върху Скудетото или ШЛ

  • 1 ное 2025 | 20:35
  • 421
  • 0

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини беше категоричен, че предпочита да мисли за предстоящия сблъсък с Милан вместо за възможността тимът му да се бори за Скудетото или местата, даващи право на участие в Шампионската лига. “Вълците” са втори в класирането на Серия "А" със седем победи и две загуби в първенството досега.

Артьом Довбик се подобрява, а Евън Фъргюсън е с изкълчен глезен и ще бъде аут за една-две седмици. Що се отнася до Леон Бейли, малко ускорихме при него. Не мислех, че той щеше да играе толкова много след месеци на неактивност. Но става въпрос за кондицията му, защото той успешно се възстанови от своята травма. Дали ще се борим за титлата? Няма да вземам участие в дискусии нито за Скудетото, нито за Шампионската лига. В момента съм фокусиран върху подхода на Рома към мача срещу Милан. И двата тима направиха отличен старт. Също така, като всички останали, мисля, че Интер и Наполи започнаха сезона като фаворити. Нашата цел е да тестваме себе си на “Сан Сиро” срещу един силен състав. Трудно щяхме да спечелим повече точки до момента. Целта ни е да се подобряваме, изграждайки солидна отборна структура и ставайки все по-конкурентоспособни. Надяваме се, че точките, които печелим, ще бъдат ефективни”, коментира Гасперини на днешната си пресконференция, която в даден момент беше прекъсната от нахлула котка.

