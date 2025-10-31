Неуморим! 40-годишният Модрич е най-добрият на Ботуша за септември

Полузащитникът на Милан бе обявен за играч на месец септември в класацията на Италианската асоциация на професионалните футболисти.

През септември Модрич изигра три мача за „росонерите“, като отборът спечели и трите, а в двубоя срещу Болоня ветеранът дори се разписа. Според официалното обявление на организацията, наградата отличава не само представянето му на терена, но и професионализма и влиянието му върху нивото на цялата лига.

“Модрич пое контрола в състава на Милан и е решаващ във всяка фаза от играта – от изнасянето на топката и преодоляването на пресата, до организирането на атаките и завършването на положенията. С невероятна концентрация и интелект той продължава да бъде ключов фактор за клуба – и всичко това на 40-годишна възраст”, пишат на Ботуша.