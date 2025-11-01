Алегри намекна за възможен тандем между Нкунку и Леао срещу Рома

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри се изказа ласкаво за представянето на Рома през този сезон и намекна, че в утрешния сблъсък между двата тима е възможно да използва нападателен тандем, изграден от Кристофър Нкунку и Рафаел Леао.

“Това ще бъде тежък мач, като от началото на годината Рома е отборът с най-много победи като гост. Те допускат малко голове, докато ние получихме попадения във всеки един от последните ни три двубоя. Така че трябва да променим тази тенденция. Леао е в добро състояние. Фикайо Томори едва ли ще бъде на разположение, но, за щастие, не става въпрос за сериозен проблем. Кристиан Пулишич би трябвало да е готов за срещата с Парма, докато Адриен Рабио надали ще успее да се възстанови за нея. Ще видим дали ще можем да разчитаме на Сантиаго Хименес утре, или той ще се завърне срещу Парма.

🗣️ Allegri conference press: "Tomorrow is an important match against a Roma side that plays very well, with Gasperini giving them both tactical and technical identity. They’re the team with the most clean sheets in the league, having conceded only four goals. We, on the other… pic.twitter.com/T9hgrpe9bv — Milan Posts (@MilanPosts) November 1, 2025

Первис Еступинян е добре, докато Ардон Яшари проведе само една тренировка, така че няма да е на пейката утре. Нкунку е добре и утре може да играе. Той е футболист със страхотна техника и очакваме много от него. Да, той е способен да играе като нападател също като Леао. Можем да играем без централен нападател. Аз също съм любопитен относно тандема Нкунку - Леао. Понякога откриваш изненадващи решения. И двамата знаят как да играят футбол добре, така че може да се справят заедно.

🗣️ Allegri conference press: "Leao with Nkunku? I’m curious to see that myself they’ve never played together. Sometimes in football you find combinations you don’t expect. They both know how to play really good football, and they could definitely work well together." pic.twitter.com/tgDOS1sB1y — Milan Posts (@MilanPosts) November 1, 2025

Да, Рома заслужено са в челото на класирането. Все пак те са допуснали само четири гола и винаги оставят впечатлението, че могат да бележат. Не знам дали ще се задържат в челото, но знам, че им е нужно постоянство в резултатите. Как ще спрем Пауло Дибала? Не откриваме техническите му качества чак сега. Той пристигна в Ювентус на 21 години и доста се е развил. Разполага с висока средна резултатност, знае как да играе футбол и когато стреля, рядко пропуска. Той и Матиас Соуле израстват, там са също така Браян Кристанте и Лоренцо Пелегрини. Неслучайно Рома е в челото на класирането”, коментира Алегри преди утрешния двубой на “Джузепе Меаца”.

Снимки: Gettyimages