  2. Рома
  Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

  30 окт 2025 | 21:15
Нападателят на Рома Евън Фъргюсън е с разтежение на връзките в десния си глезен, който изкълчи след единоборство в самото начало на вчерашната победа с 2:1 над Парма, съобщават италианските медии.

Очаква се ирландецът да се възстановява от своята травма поне две седмици. Това означава, че той ще пропусне не само неделния сблъсък с Милан, но също така предстоящите мачове с Рейнджърс и Удинезе. Фъргюсън е записал общо десет мача за Рома през този сезон, като в тях се е отчел само с една асистенция.

Снимки: Gettyimages

