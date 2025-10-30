Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

Нападателят на Рома Евън Фъргюсън е с разтежение на връзките в десния си глезен, който изкълчи след единоборство в самото начало на вчерашната победа с 2:1 над Парма, съобщават италианските медии.
Очаква се ирландецът да се възстановява от своята травма поне две седмици. Това означава, че той ще пропусне не само неделния сблъсък с Милан, но също така предстоящите мачове с Рейнджърс и Удинезе. Фъргюсън е записал общо десет мача за Рома през този сезон, като в тях се е отчел само с една асистенция.
Снимки: Gettyimages