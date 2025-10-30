Халф на Милан поднови тренировки след двумесечно отсъствие

Халфът на Милан Ардон Яшари днес поднови отборни тренировки след двумесечно отсъствие поради контузия, съобщават италианските медии. Както е известно, в края на август швейцарският национал получи фрактура на фибулата на десния си крак след сблъсък с нападателя Сантиаго Хименес по време на тренировка.

Към отборните занимания днес се завърна и левият халф-бек Первис Еступинян, който имаше проблем с единия си глезен. За разлика от полузащитника, еквадорецът най-вероятно ще бъде готов за неделния сблъсък с Рома, след като пропусна последните четири мача на тима. Междувременно, трима други играчи днес тренираха индивидуално заради различни болки: нападателите Рафаел Леао (хълбок) и Сантиаго Хименес (глезен), както и защитникът Фикайо Томори (коляно). На облекчен режим са също така нападателят Кристиан Пулишич и халфът Адриен Рабио заради техните контузии.

Снимки: Gettyimages