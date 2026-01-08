Гуардиола: Играем добре, но не вкарваме достатъчно голове

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола остана доволен от представянето на своя отбор, въпреки равенството 1:1 срещу Брайтън в мач от 21-вия кръг на Премиър лийг.

„Хареса ми начинът, по който играхме. Пропуснахме множество положения. Трябва да вкарваме голове, но не го направихме. Това е всичко. Понякога бележим, понякога не. Трябва да продължим да опитваме“, коментира Гуардиола.

Фрапантни пропуски и колеблива защита доведоха до нова загуба на точки за Ман Сити

„Проблемът не е в защитата. Там имаме повече отсъстващи играчи, но проблемът не е в отбраната", подчерта Гуардиола, който пусна като титуляр дебютанта Макс Алейн.

„Играчите се справят перфектно. Харесва ми как играем. Представяме се отлично, но просто не вкарваме голове. Не сме побеждавали в три поредни мача. Сега да спечелим титлата стана по-трудно. Ще продължим напред", добави Пеп.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages