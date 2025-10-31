Добри новини в лагера на Милан

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри получи добри новини днес. Нападателят Рафаел Леао се включи в тренировката наравно с останалите. Португалецът се възстановяваше от контузия и до вчера тренираше на индивидуален режим.
Това означава, че Леао ще бъде на линия за дербито в неделя, когато “росонерите” приемат Рома. Ардон Яшари и Первис Еступинан също са възстановени и са готови за двубоя. Фикайо Томори и Сантиаго Хименес са под въпрос, но е малко вероятно да участват в срещата. Адриен Рабио и Кристиан Пулишич със сигурност са аут заради контузии.