Веласкес за успешната серия на Левски и колко труден мач ще е сблъсъкът с Арда
  2. Милан
  Добри новини в лагера на Милан

Добри новини в лагера на Милан

  • 31 окт 2025 | 15:39
  • 202
  • 0
Добри новини в лагера на Милан

Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри получи добри новини днес. Нападателят Рафаел Леао се включи в тренировката наравно с останалите. Португалецът се възстановяваше от контузия и до вчера тренираше на индивидуален режим.

Това означава, че Леао ще бъде на линия за дербито в неделя, когато “росонерите” приемат Рома. Ардон Яшари и Первис Еступинан също са възстановени и са готови за двубоя. Фикайо Томори и Сантиаго Хименес са под въпрос, но е малко вероятно да участват в срещата. Адриен Рабио и Кристиан Пулишич със сигурност са аут заради контузии.

От Леверкузен се заканиха: Отиваме в Мюнхен, за да бием

От Леверкузен се заканиха: Отиваме в Мюнхен, за да бием

  • 31 окт 2025 | 15:20
  • 275
  • 0
Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта

Меси се включва в изборите в Барселона догодина, застава срещу Лапорта

  • 31 окт 2025 | 15:09
  • 2648
  • 1
Мареска: Тотнъм се справя много добре, ще бъде трудно

Мареска: Тотнъм се справя много добре, ще бъде трудно

  • 31 окт 2025 | 14:07
  • 387
  • 0
Спалети с първи думи начело на Ювентус: Щастлив съм, че съм тук, отборът има потенциал да се бори за Скудетото

Спалети с първи думи начело на Ювентус: Щастлив съм, че съм тук, отборът има потенциал да се бори за Скудетото

  • 31 окт 2025 | 13:54
  • 2661
  • 0
От УЕФА обявиха възможните домакините на финалите в европейските турнири за 2028 и 2029 година

От УЕФА обявиха възможните домакините на финалите в европейските турнири за 2028 и 2029 година

  • 31 окт 2025 | 13:54
  • 449
  • 1
Артета: Бърнли е много труден за побеждаване, Салиба е под въпрос

Артета: Бърнли е много труден за побеждаване, Салиба е под въпрос

  • 31 окт 2025 | 13:12
  • 615
  • 0
Водещи Новини

Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

Веласкес говори преди тежкото гостуване в Кърджали

  • 31 окт 2025 | 15:47
  • 1092
  • 4
Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

Левски обърка няколко пъти името на ЦСКА, “сините” заплашени от глоба

  • 31 окт 2025 | 12:05
  • 33544
  • 138
Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

Палмейрас сътвори чутовен обрат и мечтае за четвъртата си Копа Либертадорес

  • 31 окт 2025 | 05:33
  • 25650
  • 3
В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

В Реал са сигурни, че отново ще нанесат трансферен удар на Ливърпул

  • 31 окт 2025 | 10:13
  • 22125
  • 14
Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

Везенков и Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив в суперсблъсък от Евролигата

  • 31 окт 2025 | 07:15
  • 6960
  • 5
Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

Ивайло Иванов в Block Out – за новостите във волейбола и развитието на българските съдии

  • 31 окт 2025 | 07:50
  • 3453
  • 0