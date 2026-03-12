Популярни
  3. Генчев с неясно бъдеще в Локо (София)

  • 12 март 2026 | 10:07
  • 412
  • 1
Локомотив София приема Славия утре от 19:00 часа в малкото столично дерби, а двубоят може да се окаже решаващ за бъдещето на треньора Станислав Генчев, съобщава "Тема Спорт".

При евентуална загуба ръководството на "железничарите" ще проведе спешна среща, на която ще обсъди ситуацията около наставника. Не е изключено при нов неуспех Генчев да бъде освободен от поста си.

В "Надежда" започнаха сезона с високи амбиции, но засега резултатите не оправдават очакванията. Локомотив София е на 10-о място с 30 точки след 24 мача, като има и двубой по-малко. Отложеният мач със Септември ще се играе на 17 март от 18:00 часа и евентуален успех може да доближи тима до първата осмица.

Първоначалната цел на клуба обаче беше много по-висока - борба за участие в евротурнирите. Пътят към Европа през Купата на България приключи още през есента, а и петото място, което дава шанс за бараж за Лигата на конференциите, изглежда трудно достижимо на този етап.

Формата на отбора също не е убедителна. В последния кръг Локомотив загуби от ЦСКА с 0:2 на Националния стадион, което беше трето поражение за тима през пролетта. Преди това "червено-черните" отстъпиха и на Левски (3:4) и Лудогорец (1:3). Единствената победа беше срещу Добруджа (3:1), а гостуването на Спартак Варна завърши 2:2.

Тези резултати не удовлетворяват клубното ръководство, особено на фона на осигурения бюджет. Именно затова двубоят със Славия може да се окаже ключов за бъдещето на Генчев на "Локомотив".

