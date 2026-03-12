Популярни
Европейските лиги дават пресконференция в София
  1. Sportal.bg
  2. България
Европейският футболен елит се събра в Националния исторически музей

  • 12 март 2026 | 10:39
  • 466
  • 0
В уникалната атмосфера на Националния исторически музей се проведе официалната гала вечеря, част от програмата на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги.

Залите на музея събраха на едно място най-влиятелните фигури в европейския клубен футбол днес. Сред чуждестранните делегати изпъкваха имената на президента на Асоциацията на Европейските лиги, член на Изпълкома на УЕФА и ръководител на швейцарската лига Клаудиус Шефер, Давид Терие – член на Изпълкома на УЕФА и президент на световния синдикат на футболистите ФИФПро (FIFPro), както и президентът на италианската Серия А Енцо Симонели, Кевин Пиърс от испанската Ла Лига, Матьо Морой от английската Висша лига, Арно Роже от френската Лига 1, както и високопоставени представители на ФИФА, УЕФА, клубните асоциации и други ключови международни организации.

От българска страна събитието бе уважено от най-високите етажи на родния футбол. На вечерята присъства и ръководството на Българския футболен съюз. Специални гости бяха президентът на БФС Георги Иванов, вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев, президентът на БПФЛ Атанас Караиванов, членовете на Изпълнителния комитет Пламен Манолов, Теодор Тодоров и Мила Христова, изпълнителният директор на централата Андрей Петров, както и заместник изпълнителните директори Ивета Банкова и Добрин Гьонов.013,

Преди официалната част, за делегатите бе организиран специален тур из експозициите на Националния исторически музей. Чуждестранните гости имаха уникалната възможност да се запознаят отблизо с величието на българската история и останаха силно впечатлени от артефактите по нашите земи.

