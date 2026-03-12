Левски и ЦСКА дадоха автобусите си на Европейските лиги

Двата най-популярни български клуба - ПФК Левски и ПФК ЦСКА, влязоха в специална роля по време на 52-ата Генерална асамблея на Европейските лиги в София. Официалните клубни автобуси на "сини" и "червени" бяха ексклузивно предоставени от ръководствата на двата отбора, за да транспортират висшия мениджмънт на европейския футбол. Лидерите на най-силните първенства на Стария континент, сред които директори от английската Висша лига, испанската Ла Лига и редица други водещи шампионати, имаха възможността да пътуват с автобусите на лидера в класирането и клубът с най-много спечелени шампионски титли в България.

Специалният курс на луксозните клубни возила отведе високопоставените делегати до Националния исторически музей (НИМ) в резиденция Бояна, където Българската професионална футболна лига бе организирала официалната гала вечеря на събитието. Жестът на двата столични гранда предизвика истинско възхищение сред чуждестранните гости. Мнозина от делегатите не скриха впечатленията си от модерните автобуси и използваха възможността да се снимат за спомен пред емблемите на историческите съперници.

Ръководството на Българската професионална футболна лига изказва своите най-искрени благодарности към ПФК ЦСКА и ПФК Левски за този безпрецедентен жест, който доказа, че когато става въпрос за престижа на България, родният футбол играе в един отбор.