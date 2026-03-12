Кристиян Стоянов на линия за Славия в "Надежда"

Треньорът на Славия Ратко Достанич ще може да разчита на Кристиян Стоянов за предстоящия сблъсък с Локомотив София. Националът пропусна последните мачове на "белите" заради контузия, но вече е напълно възстановен и тренира наравно със съотборниците си, съобщава "Тема Спорт".

Все още обаче не е ясно дали 22-годишният халф ще започне като титуляр в столичното дерби. Опитният наставник на Славия ще прецени състоянието му в последния момент.

През този сезон Стоянов има 14 мача във всички турнири, в които е отбелязал един гол - при загубата с 1:3 от ЦСКА 1948 в Бистрица. Заради травмата полузащитникът все още няма участие през настоящата календарна година. Последният му двубой беше на 30 ноември 2025 година, когато Славия победи Добруджа с 3:1 на свой терен.

През зимната пауза около името на Стоянов имаше сериозни спекулации за трансфер в чужбина, а футболистът дори бе предлаган на Левски. В крайна сметка обаче той остана на "Овча купел" и сега се завръща точно преди решителните мачове от шампионата.