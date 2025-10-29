Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Винисиус Жуниор с обръщение след случилото се в Ел Класико

  29 окт 2025 | 14:40
  • 3937
  • 3
Нападателят Винисиус Жуниор на Реал Мадрид се извини публично за реакцията си към треньора Чаби Алонсо по време на изминалото дерби срещу Барселона. Бразилецът се разсърди, че през второто полувреме наставникът реши да го замени. При излизането си от терена Вини започна да крещи, подмина Алонсо, като дори не го погледна, а после даже влезе директно в тунела.

“Аз ли? Аз ли? Тренер, тренер! Да върви по дяволите”, разкрещя се Жуниор тогава. Според DAZN пък той дори бил казал: “Напускам отбора... Тръгвам си, по-добре да си тръгна“.

Сега, три дни след този епизод на “Бернабеу”, футболистът излезе със следното обръщение:

“Днес искам да се извиня на всички мадридисти за реакцията ми при смяната в Ел Класико,“ заяви нападателят. Вече разговарях със съотборниците си лично по време на днешната тренировка, но искам отново да се извиня на тях, на клуба и на президента. Понякога страстта ме завладява, защото винаги искам да побеждавам и да помагам на отбора си. Моят състезателен дух се ражда от любовта, която изпитвам към този клуб и всичко, което той представлява. Обещавам да продължа да се боря всяка секунда за доброто на Реал Мадрид, както съм го правил от първия ден“.

