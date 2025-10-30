Мбапе ще получи своята “Златна обувка” в петък

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще получи наградата си “Златна обувка” за голмайстор номер 1 в Европа за сезон 2024/25 в петък, съобщиха от клуба в свое изявление.

Това ще стане на специална церемония във VIP ложата на “Сантиаго Бернабеу” с начален час 14:30 българско време. На събитието ще присъстват клубният президент Флорентино Перес, наставникът на тима Чаби Алонсо, футболисти от първия състав на Реал Мадрид и директорът на “Марка” Хуан Игнасио Гаярдо.

🤍 @KMbappe will receive his European Golden Boot 2024-25 tomorrow!

📆 31/10 | 1:30pm CET

📍VIP box | Bernabéu — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 30, 2025

Както е известно, Мбапе спечели престижната награда със своите 31 гола в 34 мача в дебютния си сезон в Ла Лига. Френският национал започна много силно и настоящата кампания, в която има 11 попадения в досегашните си 10 двубоя в испанския елит.

Снимки: Gettyimages