  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе ще получи своята “Златна обувка” в петък

  • 30 окт 2025 | 14:32
  • 545
  • 3

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще получи наградата си “Златна обувка” за голмайстор номер 1 в Европа за сезон 2024/25 в петък, съобщиха от клуба в свое изявление.

Това ще стане на специална церемония във VIP ложата на “Сантиаго Бернабеу” с начален час 14:30 българско време. На събитието ще присъстват клубният президент Флорентино Перес, наставникът на тима Чаби Алонсо, футболисти от първия състав на Реал Мадрид и директорът на “Марка” Хуан Игнасио Гаярдо.

Както е известно, Мбапе спечели престижната награда със своите  31 гола в 34 мача в дебютния си сезон в Ла Лига. Френският национал започна много силно и настоящата кампания, в която има 11 попадения в досегашните си 10 двубоя в испанския елит.

