Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. "Сантиаго Бернабеу" става коледен парк

"Сантиаго Бернабеу" става коледен парк

  • 31 окт 2025 | 01:14
  • 110
  • 0
"Сантиаго Бернабеу" става коледен парк

Очаква се Реал Мадрид да превърне Сантяго Бернабеу в коледен тематичен парк, който ще донесе радостни моменти на много семейства.

Всяка Коледа места като Селото на Дядо Коледа в Рованиеми (Финландия), Дисниленд Париж, Зимната страна на чудесата в Хайд Парк (Лондон) или Santa's Wonderland (Тексас) се превръщат в истински храмове на магията. Тази година към този списък с вълшебни дестинации се добавя неочаквана сцена: стадион Сантяго Бернабеу. Домакинството на Реал Мадрид, свикнало да вибрира от голове и футболна страст, ще отвори врати, за да могат цели семейства да изживеят коледното вълнение сред светлини, музика и фантазия. Една нова глава, където духът на Коледа е облечен в бяло и магията блести ярко в сърцето на Мадрид.

Тази Коледа ще бъде различна, като Бернабеу ще се превърне в нов символ на мечтите, доказвайки, че магията не се намира само в границите на Арктика. От 24 до 31 декември стадионът ще бъде домакин на коледен тематичен парк, който се стреми да бъде център на всичко. Една седмица, изпълнена с магия, която ще оформи уникално и семейно пространство, изпълнено със светлини, музика и спектакли.

Решение на проблема с шума на стадиона

„Проектът вече е завършен и съм много доволен, освен проблема с паркингите, който е градски въпрос. Останаха детайли, въпросът с мапинга и този с шума, който е в процес на разрешаване“, призна Хосе Рибас, архитект на реконструкцията на "Сантяго Бернабеу", в предаването „Tot es mou“ на „3Cat“.

Въпреки това, най-големият проблем остава прекъсването на концерти и събития, тъй като само Taylor Swift, Manuel Carrasco и Duki успяха да бъдат домакини, поради превишаване на децибелите. По принцип мадридският клуб вече е намерил решение... за да започне от нулата след два месеца.

„Не мога да го обясня в дълбочина, защото не ние го решаваме, а най-добрата акустична компания в света“, обяснява той.

Видео мапинг, който ще промени всичко

Една от големите атракции, които Реал Мадрид се надява да открие тази Коледа, е видео мапингът – система, която използва външни проектори за прожектиране на изображения и анимации върху фасадата на стадиона. Както и на други големи места, клубът иска да освети външността си с изображения на отбора и емблематични моменти, особено на важни дати.

През последните седмици вече бяха проведени няколко нощни теста, за да се провери работата на осветлението, прожектирайки всякакви изображения: развяващото се знаме с емблемата на клуба, исторически празненства, незабравими голове, настоящи играчи и трофеи. Резултатите, както изглежда, бяха отлични. Прожекциите бяха ясни и без грешки, разсейвайки съмненията на онези, които критикуваха липсата на напредък в тази част от проекта. Ако всичко върви по план, официалната премиера на видео мапинга ще бъде на Коледа, утвърждавайки новото Бернабеу като модерно, многофункционално и изпълнено със зрелища място.

Видео мапингът е визуална техника, която съчетава прожектиране на изображения и звук върху архитектурни повърхности, предлагайки безкрайни творчески възможности. Системата му, базирана на софтуер и много високоточни проектори, позволява създаването на поглъщащи визуални ефекти. Перфектен инструмент за създаване на амбициозни рекламни кампании... и кое е по-добро време за премиерата му от Коледа, когато магията и вълнението се умножават.

За всички тези проекти създаването на нова контролна зала за събития беше решаващ фактор в плана на клуба. Трябваше да се преместят и разширят пространствата, предназначени за Оперативния контролен блок и Центъра за интервенции, които представляват технологичния мозък на новия стадион, с цел създаване на много амбициозни рекламни кампании. Перфектният пример е опитът на Kalzip, която е участвала в значителен брой спортни проекти и достигна своя връх в The Sphere, мултимилиардния развлекателен комплекс в Лас Вегас. Едно друго ниво.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

  • 30 окт 2025 | 21:15
  • 791
  • 1
Халф на Милан поднови тренировки след двумесечно отсъствие

Халф на Милан поднови тренировки след двумесечно отсъствие

  • 30 окт 2025 | 20:32
  • 1223
  • 0
Анчелоти спрял Кулибали за Манчестър Юнайтед

Анчелоти спрял Кулибали за Манчестър Юнайтед

  • 30 окт 2025 | 20:31
  • 2453
  • 1
Пол Скоулс е напуснал работата си, за да се грижи за болния си син

Пол Скоулс е напуснал работата си, за да се грижи за болния си син

  • 30 окт 2025 | 20:06
  • 3525
  • 0
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 7862
  • 5
Де Дзерби: Трябва да решим кои искаме да бъдем

Де Дзерби: Трябва да решим кои искаме да бъдем

  • 30 окт 2025 | 19:51
  • 2212
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 32850
  • 35
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 73500
  • 87
Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

Цървена звезда не спира да лети! Фантастичен Милър-Макинтайър поведе сръбския гранд към нова победа в Евролигата

  • 30 окт 2025 | 23:28
  • 1432
  • 0
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 15915
  • 47
Ето всички осминафиналисти за Купата на България

Ето всички осминафиналисти за Купата на България

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 95421
  • 22
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 7862
  • 5