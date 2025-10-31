"Сантиаго Бернабеу" става коледен парк

Очаква се Реал Мадрид да превърне Сантяго Бернабеу в коледен тематичен парк, който ще донесе радостни моменти на много семейства.



Всяка Коледа места като Селото на Дядо Коледа в Рованиеми (Финландия), Дисниленд Париж, Зимната страна на чудесата в Хайд Парк (Лондон) или Santa's Wonderland (Тексас) се превръщат в истински храмове на магията. Тази година към този списък с вълшебни дестинации се добавя неочаквана сцена: стадион Сантяго Бернабеу. Домакинството на Реал Мадрид, свикнало да вибрира от голове и футболна страст, ще отвори врати, за да могат цели семейства да изживеят коледното вълнение сред светлини, музика и фантазия. Една нова глава, където духът на Коледа е облечен в бяло и магията блести ярко в сърцето на Мадрид.

Тази Коледа ще бъде различна, като Бернабеу ще се превърне в нов символ на мечтите, доказвайки, че магията не се намира само в границите на Арктика. От 24 до 31 декември стадионът ще бъде домакин на коледен тематичен парк, който се стреми да бъде център на всичко. Една седмица, изпълнена с магия, която ще оформи уникално и семейно пространство, изпълнено със светлини, музика и спектакли.

❗️Real Madrid will host a Christmas theme park at the Bernabéu.



🏟️ The stadium will open its doors from December 24th to 31st to host a family-friendly space filled with lights, music, and shows. @marca pic.twitter.com/ea3kKsfvLq — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 30, 2025

Решение на проблема с шума на стадиона

„Проектът вече е завършен и съм много доволен, освен проблема с паркингите, който е градски въпрос. Останаха детайли, въпросът с мапинга и този с шума, който е в процес на разрешаване“, призна Хосе Рибас, архитект на реконструкцията на "Сантяго Бернабеу", в предаването „Tot es mou“ на „3Cat“.

Въпреки това, най-големият проблем остава прекъсването на концерти и събития, тъй като само Taylor Swift, Manuel Carrasco и Duki успяха да бъдат домакини, поради превишаване на децибелите. По принцип мадридският клуб вече е намерил решение... за да започне от нулата след два месеца.

„Не мога да го обясня в дълбочина, защото не ние го решаваме, а най-добрата акустична компания в света“, обяснява той.

Видео мапинг, който ще промени всичко

Една от големите атракции, които Реал Мадрид се надява да открие тази Коледа, е видео мапингът – система, която използва външни проектори за прожектиране на изображения и анимации върху фасадата на стадиона. Както и на други големи места, клубът иска да освети външността си с изображения на отбора и емблематични моменти, особено на важни дати.

През последните седмици вече бяха проведени няколко нощни теста, за да се провери работата на осветлението, прожектирайки всякакви изображения: развяващото се знаме с емблемата на клуба, исторически празненства, незабравими голове, настоящи играчи и трофеи. Резултатите, както изглежда, бяха отлични. Прожекциите бяха ясни и без грешки, разсейвайки съмненията на онези, които критикуваха липсата на напредък в тази част от проекта. Ако всичко върви по план, официалната премиера на видео мапинга ще бъде на Коледа, утвърждавайки новото Бернабеу като модерно, многофункционално и изпълнено със зрелища място.

Видео мапингът е визуална техника, която съчетава прожектиране на изображения и звук върху архитектурни повърхности, предлагайки безкрайни творчески възможности. Системата му, базирана на софтуер и много високоточни проектори, позволява създаването на поглъщащи визуални ефекти. Перфектен инструмент за създаване на амбициозни рекламни кампании... и кое е по-добро време за премиерата му от Коледа, когато магията и вълнението се умножават.

За всички тези проекти създаването на нова контролна зала за събития беше решаващ фактор в плана на клуба. Трябваше да се преместят и разширят пространствата, предназначени за Оперативния контролен блок и Центъра за интервенции, които представляват технологичния мозък на новия стадион, с цел създаване на много амбициозни рекламни кампании. Перфектният пример е опитът на Kalzip, която е участвала в значителен брой спортни проекти и достигна своя връх в The Sphere, мултимилиардния развлекателен комплекс в Лас Вегас. Едно друго ниво.