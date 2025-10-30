Барса още по-близо до "Камп Ноу", Лапорта и компания чакат само още едно разрешително!

Барселона брои дните до завръщането си на "Камп Ноу" и изглежда вече има "светлина в тунела". Липсва само едно разрешително, за да може митичният стадион в обновения си вид отново да отвори врати.

След многобройни обрати, процесът изглежда е почти приключил. Това съобщава каталунският вестник Sport, който подчертава, че "блаугранас" вече са отстранили всички нередности, свързани със сигурността, които Общинският съвет на Барселона е идентифицирал. Поради това стадионът вече ще може да приема мачове на Барса, нещо, което отборът на Ханзи Флик искаше да се случи още миналият септември.

А кога ще бъде първият мач? Ако одобрението, което според Sport се очаква между 12 и 15 ноември, бъде дадено, първият мач ще бъде или на 22.11 срещу Атлетик Билбао, или седем дни по-късно срещу Алавес. И двата мача са от Ла Лига, като вторият, отбелязва каталунското издание, съвпадащо с 126-ата годишнина на Барса.

Това разрешително ще позволи на обновения "Камп Ноу", който има капацитет за над 100 хиляди зрители, да посрещне 45 хиляди души по трибуните. С първото разрешително за сигурност вече би било възможно стадионът да бъде отворен за 27 хиляди фенове, но това не е било устойчиво, обясни генералният директор на "блаугранас" Манел дел Рио.

Последният мач на Барселона на собствения им стадион беше през май 2023 г. и завърши с победа с 3:0 срещу Майорка. Оттогава основният отбор играе на "заем" на Олимпийския стадион "Монтжуик".

