Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Барса още по-близо до "Камп Ноу", Лапорта и компания чакат само още едно разрешително!

Барса още по-близо до "Камп Ноу", Лапорта и компания чакат само още едно разрешително!

  • 30 окт 2025 | 22:14
  • 4247
  • 3
Барса още по-близо до "Камп Ноу", Лапорта и компания чакат само още едно разрешително!

Барселона брои дните до завръщането си на "Камп Ноу" и изглежда вече има "светлина в тунела". Липсва само едно разрешително, за да може митичният стадион в обновения си вид отново да отвори врати.

След многобройни обрати, процесът изглежда е почти приключил. Това съобщава каталунският вестник Sport, който подчертава, че "блаугранас" вече са отстранили всички нередности, свързани със сигурността, които Общинският съвет на Барселона е идентифицирал. Поради това стадионът вече ще може да приема мачове на Барса, нещо, което отборът на Ханзи Флик искаше да се случи още миналият септември.

А кога ще бъде първият мач? Ако одобрението, което според Sport се очаква между 12 и 15 ноември, бъде дадено, първият мач ще бъде или на 22.11 срещу Атлетик Билбао, или седем дни по-късно срещу Алавес. И двата мача са от Ла Лига, като вторият, отбелязва каталунското издание, съвпадащо с 126-ата годишнина на Барса.

Това разрешително ще позволи на обновения "Камп Ноу", който има капацитет за над 100 хиляди зрители, да посрещне 45 хиляди души по трибуните. С първото разрешително за сигурност вече би било възможно стадионът да бъде отворен за 27 хиляди фенове, но това не е било устойчиво, обясни генералният директор на "блаугранас" Манел дел Рио.

Последният мач на Барселона на собствения им стадион беше през май 2023 г. и завърши с победа с 3:0 срещу Майорка. Оттогава основният отбор играе на "заем" на Олимпийския стадион "Монтжуик".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

Рома загуби нападател за сблъсъка с Милан

  • 30 окт 2025 | 21:15
  • 647
  • 1
Халф на Милан поднови тренировки след двумесечно отсъствие

Халф на Милан поднови тренировки след двумесечно отсъствие

  • 30 окт 2025 | 20:32
  • 1033
  • 0
Анчелоти спрял Кулибали за Манчестър Юнайтед

Анчелоти спрял Кулибали за Манчестър Юнайтед

  • 30 окт 2025 | 20:31
  • 1975
  • 1
Пол Скоулс е напуснал работата си, за да се грижи за болния си син

Пол Скоулс е напуснал работата си, за да се грижи за болния си син

  • 30 окт 2025 | 20:06
  • 2914
  • 0
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 6961
  • 4
Де Дзерби: Трябва да решим кои искаме да бъдем

Де Дзерби: Трябва да решим кои искаме да бъдем

  • 30 окт 2025 | 19:51
  • 1914
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

ЦСКА 1948 сгази Янтра и продължи да мачка и за Купата

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 31769
  • 29
Чочев класира Лудогорец в последната секунда

Чочев класира Лудогорец в последната секунда

  • 30 окт 2025 | 15:20
  • 71929
  • 84
Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

Билетите за Левски - ЦСКА в продажба от утре 

  • 30 окт 2025 | 18:30
  • 14708
  • 32
Ето всички осминафиналисти за Купата на България

Ето всички осминафиналисти за Купата на България

  • 30 окт 2025 | 18:20
  • 94371
  • 22
Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

Официално: Ювентус назначи Спалети за свой треньор

  • 30 окт 2025 | 19:55
  • 6961
  • 4
ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

ЦСКА за новата "Армия": Мечтата е все по-близо! Това ще е повече от стадион

  • 30 окт 2025 | 15:12
  • 28059
  • 92