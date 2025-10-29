Популярни
Драмата на Барселона с допуснатите голове

  29 окт 2025
Барселона има очевиден проблем в защита, който засяга целия отбор, тъй като отбраната започва още от нападателите. Независимо дали причината е контузията на вратаря Жоан Гарсия (Войчех Шчесни не може да бъде винен за нищо в „Ел Класико“, дори напротив), слабата форма на футболисти като Жул Кунде или отсъствието на Рафиня, който е ключов елемент в пресата, истината е, че тимът на Ханзи Флик допуска твърде много голове. И което е по-лошо, „сухите мрежи“ напълно изчезнаха.

Последният път, в който каталунският гранд завърши мач без допуснат гол, беше на 21 септември, когато хората на Ханзи Флик разгромиха винаги коравия Хетафе с 3:0 във втория и последен мач, изигран на стадион „Йохан Кройф“. Оттогава последваха седем поредни срещи, в които отборът получава поне по едно попадение.

Овиедо и Реал Сосиедад отбелязаха по един гол – астурийците се разписаха срещу Жоан Гарсия в мача, в който той се контузи, а баските вкараха на Войчех Шчесни в дебюта му за сезона. Полякът продължи да пази вратата на Барса и в следващите двубои. Той допусна два гола от ПСЖ, четири от Севиля, по един от Жирона и Олимпиакос, а в Ел Класико, въпреки страхотния си мач, получи два гола от Реал Мадрид.

Подобна серия от поредни мачове с допуснат гол не се беше случвала от сезон 2020/2021, когато начело на тима беше Роналд Куман. През миналия сезон, под ръководството на Ханзи Флик, имаше две серии от по шест последователни срещи с получен гол, но нито една от седем като настоящата. Ако Елче отбележи на Барса на „Монтжуик“, ще бъде изравнен антирекордът от осем поредни официални двубоя с допуснат гол от ерата на Куман преди пет сезона. Любопитното е, че тогава лошата серия беше прекъсната с разгромна победа с 3:0 именно над Елче – ситуация, която може да се повтори тази неделя.

16 гола в 13 мача
Друг притеснителен факт по отношение на допуснатите голове е, че Барса регистрира старт на сезона, който оставя много съмнения. Между Ла Лига и Шампионската лига „блаугранас“ са изиграли 13 мача и вече са допуснали 16 гола. Средната стойност надхвърля един гол на среща – по-точно 1,23, което е значително по-високо в сравнение с началото на последните кампании.

През миналата година, дебютна за Ханзи Флик начело на каталунците, Барса допусна 13 гола в първите си 13 мача, тоест с три по-малко от сега. В двата сезона, започнати от Чави Ернандес (2022/2023 и 2023/2024), това число беше сведено до 11 гола.

Отново трябва да се върнем към ерата на Роналд Куман, за да намерим по-негативна статистика от настоящата. През втората година на нидерландеца (която той не завърши), Барса допусна 17 гола в първите си 13 срещи, с един повече от сега. Освен това тогава отборът претърпя пет загуби, докато в момента те са три (от ПСЖ, Севиля и Реал Мадрид). Това са данни, които трябва да бъдат взети предвид и върху които трябва да се работи, за да се обърне негативната тенденция.

СЕРЖИ ДЕ ЖУАН, Sport.es

