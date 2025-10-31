Популярни
Педри ще бъде извън игра поне за шест седмици

  • 31 окт 2025 | 10:46
  • 398
  • 0
Полузащитникът на Барселона и испанския национален отбор Педри е преминал допълнителни медицински прегледи относно контузията, която получи при загубата от Реал Мадрид в Ел Класико. Според испанските медии разкъсването на бедрения мускул на левия му крак е по-сериозно от първоначално очакваното, което означава, че възстановяването му ще отнеме поне шест седмици.

След 49 мача без почивка: Педри е с травма
След 49 мача без почивка: Педри е с травма

22-годишният испанец ще пропусне не само мачовете преди паузата за националните отбори, но и още няколко мача: срещу Елче, Брюж, Селта, Атлетик Билбао, Челси, Алавес, Атлетико Мадрид и Бетис

Педри ще отпадне и от състава на Испания за мачовете срещу Грузия и Турция от световните квалификации.

В най-добрия случай Педри може да се завърне в игра за мача от Шампионската лига срещу Айнтрахт (Франкфурт) на 9 декември.

