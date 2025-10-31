Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  Футболният директор на Манчестър Юнайтед посочи какви играчи ще се привличат в бъдеще

Футболният директор на Манчестър Юнайтед посочи какви играчи ще се привличат в бъдеще

  • 31 окт 2025 | 10:36
  • 1273
  • 0
Футболният директор на Манчестър Юнайтед посочи какви играчи ще се привличат в бъдеще

Директорът по футболните въпроси в Манчестър Юнайтед Джейсън Уилкокс потвърди готовността на собствениците да инвестират в нови играчи, но посочи два основни критерия, на които те трябва да отговарят. Според него не е достатъчно футболистите да имат само талант и технически качества, а трябва да притежават и правилния характер, за да играят в Юнайтед, както и със своето присъствие да добавят нещо различно към вече съществуващия състав.

“Момчетата, които привлякохме през лятото, се адаптираха много добре. Това се вожда отчетливо при Матеус Куня и Брайън Мбемо. Двамата играха и преди в Премиър лийг и живееха в Англия, така че преходът при тях е по-бърз. Бенямин Шешко и Сене Ламенс обаче също се адаптираха добре. Наистина сме доволни. Те са двама млади играчи, двама за бъдещето, но се вписаха много добре.

Всички те са добри момчета и топ професионалисти и ние сме оптимисти, че вървим в правилната посока.

Имаме ясен план. Знаем какво трябва да направим, знаем зоните в отбора, които трябва да се подобрим. За да влезем в челната четворка и постоянно да се борим за места в Шампионската лига, да спечелим Шампионската лига, да спечелим Висшата лига, трябва да инвестираме в отбора. Трябва да купим правилните играчи. Правилните играчи трябва да са талантливи, но и да могат да се справят с напрежението. Невинаги става въпрос за привличането само на елитни футболисти. Те трябва да имат правилния характер и да бъдат някой, който може да донесе нещо различно на отбора. Наистина сме доволни от това къде сме и знаем, че трябва да се подобрим”, заяви Уилкокс.

