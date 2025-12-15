Тиаго Силва намекна, че е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното

Флуминензе бе елиминиран от Васко да Гама на полуфиналите за Купата на Бразилия след изпълнение на дузпи, а капитанът Тиаго Силва намекна след срещата, че вероятно е изиграл последния си мач за отбора, въпреки че има договор до лятото на 2026. 41-годишният Силва иска да се върне да играе в Европа, за да запази шансове да попадне в окончателния състав на Бразилия за Световното първенство през 2026, пише италианският вестник "Ла Република".

Изданието пише за интерес на Милан към опитния бранител, а самият той не крие че иска да играе в Европа, защото се чувства изолиран от синовете си Яго и Исаго, които играят в юношеските отбори на Челси. "Ще излъжа, ако кажа, че Световното първенство не влиза в плановете ми", каза Тиаго Силва в интервю наскоро.

Тиаго Силва е играл в Европа за Милан, Пари Сен Жермен, Челси и Динамо Москва, като има и 185 мача за отбора на сърцето си Флуминенсе. Защитникът има 113 мача и 7 гола за националния тим на Бразилия, Той не е обличал фланелката на Селесао от миналия Мондиал през 2022, когато за последно изигра цял мач при загубата на четвъртфиналите от тима на Хърватия.