Аморим за първата си година в Ман Юнайтед, какво трябва да се подобри и очакванията си за Нотингам Форест

  • 30 окт 2025 | 16:54
Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим определи като пътешествие досегашната си работа начело на клуба в навечерието на навършването на една година начело на отбора. “Червените дяволи” преживяха много трудни моменти под ръководството на португалеца, но в последните седмици той заслужи доста похвали след три последователни успеха в шампионата, които го изкачиха в горната половина на класирането.

“Това е пътешествие, голямо пътешествие. Беше наистина трудно, имахме добри и лоши моменти. Научих много и открих, че дори в лошите моменти мога да се придържам към нещата, в които вярвам. Днес отговорът е по-добър, отколкото щеше да бъде преди три седмици. Това е едно от най-големите постижения в моя живот и искам да остана тук в продължение на много години”, обясни бившият треньор на Спортинг (Лисабон).

Аморим сподели и някои от двубоите, които е гледал, за да придобие представа какво очаква Манчестър Юнайтед в събота от 17:00 българско време, когато те ще се изправят срещу Нотингам Форест на “Сити Граунд”. Форест имат бурен сезон до момента и вече смениха двама мениджъри в лицето на Нуно Еспирито Санто и Анге Постекоглу, но бяха поети от Шон Дайч преди малко повече от седмица. Опитният специалист дебютира начело на отбора с домакински успех в Лига Европа над Порто, но загуби от Борнемут в първия си мач в Премиър лийг.

“Гледах мачовете им с Порто и Борнемут, стилът на игра е сходен, но с различни характеристики. Малко или много знам какво да очаквам, срещу него постигнах една от първите си победи тук, имахме голям късмет в онзи мач. Той играе сходен стил и сега, но може да направи промени спрямо характеристиките на играчи с таланта на Морган Гибс-Уайт, Елиът Андерсън, Калъм Хъдсън-Одой, които са отлични футболисти. Трябва да сме подготвени за различен сблъсък от този срещу Брайтън. Тогава имахме доста пространства, срещу Нотингам няма да е така. Трябва да разберете, че не сме един и същ отбор в своите гостувания и в домакинствата си, така че да направим повече по отношение на контрола на мачовете. Всеки шпагат е голям момент за противниковите фенове, така че трябва да се справяме по-добре като гости,” заяви португалецът.

Снимки: Gettyimages

