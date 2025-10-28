Популярни
Манчестър Юнайтед е готов да продаде Хойлунд на Наполи още през януари

  28 окт 2025 | 06:56
  • 1051
  • 0
Манчестър Юнайтед е готов да продаде Хойлунд на Наполи още през януари

Английският гранд Манчестър Юнайтед възнамерява да продаде датския си нападател Расмус Хойлунд на Наполи през зимния трансферен прозорец, съобщава "Мирър".

Шмайхел недоумява: Защо Хойлунд и Мактоминей са в Наполи, те са идеални за Манчестър Юнайтед
Шмайхел недоумява: Защо Хойлунд и Мактоминей са в Наполи, те са идеални за Манчестър Юнайтед

Според информацията, клубът от "Олд Трафорд" се стреми да получи за Хойлунд около 43 милиона евро. Настоящите условия за наем на играча в неаполитанския тим включват клауза за откупуване на стойност 44 милиона евро, но „червените дяволи“ искат да финализират сделката възможно най-скоро. Очаква се преговорите да се проведат в близките седмици.

Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд
Скоулс: Няма никаква логика в раздялата на Ман Юнайтед с Хойлунд

През настоящия сезон Хойлунд е изиграл 12 мача за клубния си отбор и националния тим на Дания, в които е отбелязал 8 гола и е направил една асистенция.

Снимки: Gettyimages

