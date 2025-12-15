Популярни
Аморим: Приемам критиките, но понякога бившите играчи нямат цялата информация

  • 15 дек 2025 | 12:05
  • 86
  • 0
Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим приема критиките, отправени към него от бившите играчи на клуба от Висшата лига, но подчерта, че отборът му е оценяван без „цялата информация“. Юнайтед е осми в класирането и има само две победи в последните си шест мача, като бившият халф Поул Скоулс заяви миналата седмица, че Аморим не е правилният човек да ръководи тима, защото не го разбира.

Запитан за коментарите, Аморим каза пред репортери: „Не, проблемът не е в победата - проблемът е в това да не победиш.“

„Ако печеля, мога да ходя на мачове на кон, да играя само с двама защитници и всичко ще бъде наред“, добави той, говорейки преди мача тази вечер срещу Борнемут.

„Проблемът е, че като мениджър не се справям достатъчно добре и това също е факт. Така че това е единственият проблем. Аз, като мениджър на Манчестър Юнайтед, не се представяме достатъчно добре. Трябва да имаме повече точки, особено този сезон. Така че приемам това естествено. Понякога бившите играчи нямат цялата информация и виждат Манчестър Юнайтед със стандартите, с които са живели тук преди. Винаги на печелившата страна. Така че им е трудно да видят клуба в тази ситуация“, каза още треньорът на "червените дяволи".

Скоулс също така критикува отношението на Аморим към възпитаника на Академията на Юнайтед Коби Мейну, който игра за Англия на финала на Евро 2024 и отбеляза гол на финала за Купата на Футболната асоциация срещу Манчестър Сити същата година. 20-годишният Мейну е играл десет пъти като резерва, а единственият му двубой като титуляр този сезон беше през август, когато Юнайтед беше елиминиран от Купата на лигата след дузпи от четвъртодивизионния Гримсби Таун.

Аморим каза, че ще се радва, ако Майну поиска трансфер под наем през януарския трансферен прозорец, добавяйки: „Няма да кажа какво ще говоря с Коби, но ще бъда наистина доволен, ако той поиска да играе в друг отбор. Просто искам играчите да са щастливи и разбирам, че всеки има своите цели. Фрустрацията на даден футболист не помага на никого. Но сега фокусът е върху Борнемут и ще видим дали това ще се случи. Водих някои разговори с него, особено миналата година, и с други играчи, но по тази тема не съм говорил с него. Напълно съм отворен за разговори.“

