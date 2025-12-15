Популярни
Във Фиорентина обмислят да изгонят треньора след само месец в клуба

  15 дек 2025
Във Фиорентина обмислят да изгонят треньора след само месец в клуба

Бъдещето на наставника на Фиорентина Паоло Ваноли е поставено под сериозна въпросителна само месец след като пое отбора. Според множество италиански източници „виолетовите“ обмислят уволнението му, след като тимът все още няма победа в Серия А и е загубил четири от седемте си мача под негово ръководство.

Водещи спортни издания като “Гадзета дело спорт” и съобщават, че столът на Ваноли се клати сериозно. Той замени Стефано Пиоли на „Артемио Франки“ едва преди месец, но резултатите са далеч от очакваните.

Фиорентина се намира на дъното на класирането, а домакинската загуба в неделя от предпоследния Верона окончателно преля чашата на търпението. Ръководството на клуба наложи пълно медийно затъмнение и затвори отбора на безсрочен тренировъчен лагер.

Към момента тосканците остават единственият отбор в първенството без победа.

Паоло Ваноли беше назначен на 7 ноември с надеждата да промени облика на тима, но назначението на бившия треньор на Торино и Венеция очевидно не даде желания ефект. Под негово ръководство Фиорентина записа равенства с Дженоа и Ювентус и допусна поражения от Сасуоло, Аталанта и Верона. В Лигата на конференциите тимът загуби у дома от АЕК Атина, но все пак успя да победи Динамо (Киев).

Според “Кориере дело спорт” един от първите варианти за заместник на Ваноли е бившият наставник на Фиорентина Джузепе Якини, но от клуба все още правят своите анализи и оценки.

