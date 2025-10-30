Пол Скоулс е напуснал работата си, за да се грижи за болния си син

Легендарният футболист на Манчестър Юнайтед и националния тим на Англия Пол Скоулс разкри, че е напуснал поста си на консултант за TNT Sports, за да се грижи за сина си. Последната поява на бившия футболист бе на финала между Тотнъм и Юнайтед за Лига Европа, спечелен от лондончани с 1:0. Скоулс разкри за ежедневната си борба в подкаста Stick to Football, а 20-годишният му син Ейдън е диагностициран с невербален аутизъм.

"Той не може да говори. Но когато казвам, че не говори, той разбира много повече от това, което предполагаме. Издава звуци, но само хората, близки до него, могат да го разберат. Това е тежка форма на аутизъм, защото някои с подобна диагноза дори ходят на училище", изповяда се Скоулс.

🚨🗣️ Paul Scholes is stepping away from football punditry:



"I made a decision this year to not cover live games because of my son Aiden, obviously due to his special needs [due to autism] you might know about..."



"All the work I do now is just around his routines because he has… pic.twitter.com/nYzF3iMweD — TheEuropeanLad (@ThaEuropeanLad) October 30, 2025

Той е бил принуден да напусне работа и заради раздялата с жена си. "Разделяме си по три нощи всеки. Моята задача сега е да се адаптирам към неговото ежедневие и неговите нужди, които са стриктни. Така че реших да се посветя на Ейдън", призна той.

Пол Скоулс каза, че синът му не знае дори кой ден е, а още по времето, когато беше футболист, се е явявал на тренировки с белези заради дращенето на сина си, но не е посмял да сподели това със съотборниците си.

"Дори и сега не търся емпатия. Не мисля, че ако говоря за това, ще помогна на Ейдън. Не знам дори дали това ми помага на мен", призна англичанинът. Той обаче е споделил клипове със сина си и е получил подкрепа от други родители, които са в същата ситуация. Пол Скоулс не затваря напълно вратата за футбола, като казва, че би работил за телевизията, ако тя е готова той да коментира от вкъщи, а да не ходи по стадионите. Той ще продължи и развитието на собствения си подкаст.