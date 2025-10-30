Позабравен защитник поднови тренировки с Манчестър Юнайтед

Централният защитник Лисандро Мартинес е подновил тренировки с първия отбор на Манчестър Юнайтед тази сутрин, информират английските медии. Аржентинецът скъса кръстни връзки през февруари в мач с Кристъл Палас и трябваше да оперира коляното си. Това бе втора такава тежка травма в лятото коляно на футболиста, след като трябваше да се възстановява почти година от скъсани връзки и през миналия сезон. Мартинес не е прекарал цялата тренировка с основната група, но това е солиден напредък в неговото възстановяване и крачка към завръщането му на терена.

В Ман Юнайтед се надяват на завръщането на позабравен защитник

BREAKING: Man United's Lisandro Martinez has returned to first-team training after being out since February with a knee injury 🚨 pic.twitter.com/k0qQYUrkpa — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 30, 2025

Надеждите на Рубен Аморим и спортно-техническото ръководство на “червените дяволи” са, че той може да се завърне на терена преди края на годината. Аржентинският защитник пристигна на “Олд Трафорд” от Аякс през лятото на 2022 година, когато за него бяха платени почти 60 милиона евро и бързо се превърна в един от любимците на феновете заради своя хъс и борбеност на терена. Той има договор до лятото на 2027 година, но “червените дяволи” има опция за удължаването му едностранно с още един сезон.

Следвай ни:

Снимки: Imago