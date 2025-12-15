Популярни
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 1623
  • 4

Популярният спортен журналист и анализатор Борислав Борисов, известен с любовта и експертизата си в областта на английския футбол, бе днешният специален участник в “Гостът на Sportal.bg”. В интересен разговор с Васил Сумрачки Боби сподели виждането си за големия скандал от последните дни - интервюто на Мохамед Салах и кризата между него, клубното ръководство и мениджърът Арне Слот. Дали наистина проблемът е решен, както се опитаха да представят ситуацията от Ливърпул по време и след мача с Брайтън? Има ли все още място в този състав за египтянина и дали целия скандал няма да се окаже полезен за Арне Слот и отбора му?

След това Боби говори с охота и за амбициите на Арсенал и нивото, до което е достигнал тимът на Микел Артета. Според него лондончани разполагат с най-широкия и балансиран състав и не само трябва да имат амбиции за трофеите в Премиър лийг и Шампионската лига, но трябва да се борят и за четирите трофея през този сезон. Проблемът е, че “артилеристите” са следвани от такова “чудовище”, каквото е Пеп Гуардиола и неговият Манчестър Сити. Проектът на Артета обаче е във финалната си фаза, чиято цел е да доведе тима на титлата. Ако Арсенал не успее и сега, тогава Артета ще е големият виновник.

Дали ще успеят “топчиите”, зависи и от Манчестър Сити. Гуардиола за пореден път търси и намира нови решения, с които да отговори на предизвикателствата. “Гражданите” обаче трябва да намерят постоянството, което обикновено постигат във втората половина от сезона. Според Боби Борисов Гуардиола ще остане в клуба, докато английският футбол му е интересен. На “Етихад” чакат и решението по големия процес със 115-те повдигнати обвинения срещу клуба във финансови измами. Кога ще бъде обявено толкова дългоочаквано решение и колко сериозно ще разтърси то английския футбол.

В края на интервюто Боби Борисов говори и за това колко постоянни са Челси и Манчестър Юнайтед и какви са неговите прогнози за топ 5 в края на сезона.

