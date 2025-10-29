Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Белингам отказва на Ман Юнайтед

Белингам отказва на Ман Юнайтед

  • 29 окт 2025 | 04:02
  • 197
  • 0
Белингам отказва на Ман Юнайтед

Джоуб Белингам, който упорито е свързван с Манчестър Юнайтед на Рубен Аморим, няма интерес да подсили „червените дяволи“ под наем през януари, твърди Mirror.

Според британския вестник, младият полузащитник, едва на 20 години, който е недоволен от липсата на игрови минути в Борусия (Дортмунд) – има само 408 този сезон – иска да премине в отбор, който участва в Шампионската лига на УЕФА през зимния трансферен прозорец.

Въпреки че Манчестър Юнайтед не го интересува, тъй като не участва в милионерския турнир, Джоб няма да отхвърли завръщане в Англия, откъдето си тръгна през лятото, когато смени Съндърланд с клуба от Бундеслигата.

Интерес към младия брат на Джуд Белингам не липсва, като със сигурност той ще получи и други предложения, освен това на "червените дяволи".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ювентус търси заместник на Копмайнерс

Ювентус търси заместник на Копмайнерс

  • 29 окт 2025 | 03:03
  • 307
  • 0
Тотнъм се интересува от Мейсън Грийнууд

Тотнъм се интересува от Мейсън Грийнууд

  • 29 окт 2025 | 02:31
  • 283
  • 0
Англия оглави класацията за феърплей на УЕФА за миналия сезон

Англия оглави класацията за феърплей на УЕФА за миналия сезон

  • 29 окт 2025 | 02:06
  • 304
  • 0
Ювентус се разбра със Спалети

Ювентус се разбра със Спалети

  • 29 окт 2025 | 00:52
  • 1349
  • 0
Алегри: Допускахме много технически грешки

Алегри: Допускахме много технически грешки

  • 29 окт 2025 | 00:48
  • 506
  • 0
В Купата на Германия бе доста вълнуващо

В Купата на Германия бе доста вълнуващо

  • 29 окт 2025 | 00:45
  • 1719
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

ЦСКА се разделя с изпълнителния си директор

  • 28 окт 2025 | 18:35
  • 59858
  • 109
Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

Последните минути са любими за Локо! "Смърфовете" продължават напред за Купата след драма с Дунав

  • 28 окт 2025 | 21:22
  • 39645
  • 93
Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

Милан поведе, след което абдикира и изпусна ценна победа срещу Аталанта

  • 28 окт 2025 | 23:40
  • 10358
  • 13
Ясен е новият селекционер на България

Ясен е новият селекционер на България

  • 28 окт 2025 | 15:47
  • 45447
  • 29
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 43642
  • 30
Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

Ботев (Пд) не изпита затруднения и отнесе безпроблемно Спартак (Пл) за Купата

  • 28 окт 2025 | 14:33
  • 27897
  • 140