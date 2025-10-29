Белингам отказва на Ман Юнайтед

Джоуб Белингам, който упорито е свързван с Манчестър Юнайтед на Рубен Аморим, няма интерес да подсили „червените дяволи“ под наем през януари, твърди Mirror.

Според британския вестник, младият полузащитник, едва на 20 години, който е недоволен от липсата на игрови минути в Борусия (Дортмунд) – има само 408 този сезон – иска да премине в отбор, който участва в Шампионската лига на УЕФА през зимния трансферен прозорец.

Въпреки че Манчестър Юнайтед не го интересува, тъй като не участва в милионерския турнир, Джоб няма да отхвърли завръщане в Англия, откъдето си тръгна през лятото, когато смени Съндърланд с клуба от Бундеслигата.

Интерес към младия брат на Джуд Белингам не липсва, като със сигурност той ще получи и други предложения, освен това на "червените дяволи".

Снимки: Gettyimages