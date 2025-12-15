Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

Сред загиналите при терористичното нападение в Сидни има и един футболист, обявиха властите. Това е Дан Елкаям от тима на Рокдейл Илинден, който се състезава в местната втора дивизия - Премиер лигата на Нов Южен Уелс.

Той е 27-годишен французин от еврейски произход и се е бил преместил в Австралия преди няколко години, където е работил като IT анализатор за компанията "NBC Universal".

До момента при атентата, извършен от баща и син, има 16 жертви и 42 ранени. Арена на трагедията стана плаж “Бонди” в Сидни, където по това време имаше много евреи, отбелязващи първия ден на празника Ханука.

Рокдейл Илинден е наричан “Македонският клуб”, защото е основан от хора с македонски корени. Между 1992 и 2020 година клубът носеше името Рокдейл Сити Сън.

Dan Elkayam, 27, a French Jewish engineer originally from Le Bourget, was among those murdered in the terror attack that struck a Hanukkah gathering at Sydney’s Bondi Beach. Elkayam had been traveling the world for several years and was known for his love of nature, football, and… pic.twitter.com/xzg3uB6qg6 — ILTV Israel News (@ILTVNews) December 14, 2025

Освен с футбола, Дан Елкаям е бил известен с любовта си към плажовете на Сидни и пътуванията. Неговият клуб се сбогува с него с емоционално послание, подписано от президента Денис Летер.

“Меко казано, ние сме шокирани. Съкрушени сме от новината, че нашият играч Дан Елкаям е трагично и безсмислено убит в касапницата на плажа Бонди. Дан, 27-годишен французин от еврейски произход, живееше с приятелката си в източното предградие и обичаше австралийския начин на живот. Страстта му към футбола го доведе в Рокдейл Илинден, където се присъедини към нашия отбор като изключително талантлив полузащитник. Тези, които го познаваха, го описваха като земен човек. Футболът беше неговата страст, заедно с прекарването на време на плажа и общуването с приятели. Дан беше зает и искаше да изгради живот в Австралия. Неговата усмихната физиономия и уважителна природа ще липсват безкрайно на съотборниците му и на всички, които го познаваха. Молим се за него и неговото семейство.



ФК Рокдейл Илинден