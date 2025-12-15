Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рокдейл Сити Сънс
  3. Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

  • 15 дек 2025 | 13:33
  • 129
  • 0
Футболист е сред убитите при атентата в Австралия

Сред загиналите при терористичното нападение в Сидни има и един футболист, обявиха властите. Това е Дан Елкаям от тима на Рокдейл Илинден, който се състезава в местната втора дивизия - Премиер лигата на Нов Южен Уелс.

Той е 27-годишен французин от еврейски произход и се е бил преместил в Австралия преди няколко години, където е работил като IT анализатор за компанията "NBC Universal".

До момента при атентата, извършен от баща и син, има 16 жертви и 42 ранени. Арена на трагедията стана плаж “Бонди” в Сидни, където по това време имаше много евреи, отбелязващи първия ден на празника Ханука.

Рокдейл Илинден е наричан “Македонският клуб”, защото е основан от хора с македонски корени. Между 1992 и 2020 година клубът носеше името Рокдейл Сити Сън.

Освен с футбола, Дан Елкаям е бил известен с любовта си към плажовете на Сидни и пътуванията. Неговият клуб се сбогува с него с емоционално послание, подписано от президента Денис Летер.

“Меко казано, ние сме шокирани. Съкрушени сме от новината, че нашият играч Дан Елкаям е трагично и безсмислено убит в касапницата на плажа Бонди. Дан, 27-годишен французин от еврейски произход, живееше с приятелката си в източното предградие и обичаше австралийския начин на живот. Страстта му към футбола го доведе в Рокдейл Илинден, където се присъедини към нашия отбор като изключително талантлив полузащитник. Тези, които го познаваха, го описваха като земен човек. Футболът беше неговата страст, заедно с прекарването на време на плажа и общуването с приятели. Дан беше зает и искаше да изгради живот в Австралия. Неговата усмихната физиономия и уважителна природа ще липсват безкрайно на съотборниците му и на всички, които го познаваха. Молим се за него и неговото семейство.

ФК Рокдейл Илинден

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фенове на Дженоа и Интер вилняха в Генуа

Фенове на Дженоа и Интер вилняха в Генуа

  • 15 дек 2025 | 07:31
  • 1807
  • 1
Манчестър Юнайтед ще опита да надгражда срещу опасния Борнемут

Манчестър Юнайтед ще опита да надгражда срещу опасния Борнемут

  • 15 дек 2025 | 07:05
  • 4314
  • 4
Оспорвани битки и интересни резултати в НБА

Оспорвани битки и интересни резултати в НБА

  • 15 дек 2025 | 06:46
  • 3151
  • 0
Спалети: Това е най-важната ни победа, откакто съм тук

Спалети: Това е най-важната ни победа, откакто съм тук

  • 15 дек 2025 | 06:27
  • 2675
  • 0
Чаби Алонсо: Имаше чиста дузпа срещу Винисиус, но не съм изненадан, че ВАР не се намеси

Чаби Алонсо: Имаше чиста дузпа срещу Винисиус, но не съм изненадан, че ВАР не се намеси

  • 15 дек 2025 | 06:02
  • 6340
  • 40
Томас Франк: Дразнещо е, че се представихме по този начин

Томас Франк: Дразнещо е, че се представихме по този начин

  • 15 дек 2025 | 05:27
  • 2678
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

  • 15 дек 2025 | 12:55
  • 1622
  • 4
Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 6341
  • 6
Асен Златев е новият президент на БФВТ

Асен Златев е новият президент на БФВТ

  • 15 дек 2025 | 12:11
  • 8336
  • 12
БФС смени медалист от САЩ'94 с бивш рефер

БФС смени медалист от САЩ'94 с бивш рефер

  • 15 дек 2025 | 11:32
  • 8075
  • 2
Очаквайте на живо: Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

Очаквайте на живо: Академик Бултекс 99 и Левски влизат в битка за важен успех в Sesame НБЛ

  • 15 дек 2025 | 13:13
  • 3112
  • 0
Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

  • 15 дек 2025 | 09:24
  • 8360
  • 2