Отиде си легенда на Валенсия и бивш съотборник на Любо Пенев, минал и през Реал Мадрид

Медиите в Испания обявиха тъжната новина, че вчера на 64-годишна възраст е починал легендарният вратар на Валенсия Хосе Мануел Очоторена. Причината за смъртта му е заболяване, което през последните месеци ограничи значително професионалната му дейност и публичните му изяви.

Очоторена дебютира в испанския елит с екипа на Реал Мадрид през 1982 г. Въпреки че не успява да се наложи в конкуренцията на Пако Буйо, с “лос бланкос” печели три титли в Ла Лига и две Купи на УЕФА.

Desde el Valencia CF lamentamos profundamente el fallecimiento de José Manuel Ochotorena, Leyenda de nuestro Club y referente del fútbol español.



Mítico portero del Valencia CF, donde llegó a ser trofeo Zamora, siguió forjando su leyenda y dejando una huella imborrable como… pic.twitter.com/l4imxAfFF5 — Valencia CF (@valenciacf) October 27, 2025

През 1988 г. той преминава във Валенсия, където през втория си сезон печели трофея „Замора“ за вратар с най-малко допуснати голове. Очоторена пази вратата на „Местайя“ през първата половина на 90-те, като в състава на “прилепите” се засича в продължение на няколко години и с легендарния българския голмайстор Любослав Пенев. Той също така е част от състава на Испания за Световното първенство в Италия през 1990 г., заедно с Андони Субисарета и Хуан Карлос Абланедо.

За Валенсия изиграва 113 мача, след което Очоторена преминава през 1992 г. в Тенерифе и завършва кариерата си в Логронес.

Amanecemos con una triste noticia... Lamentamos la muerte de un exportero y mítico maestro de porteros, José Manuel Ochotorena. DEP pic.twitter.com/5NzpNyF86m — MARCA (@marca) October 27, 2025

След приключване на състезателната си кариера, става треньор на вратарите в любимата си Валенсия, а впоследствие и в испанския национален отбор. През 2004 г. се присъединява към щаба на Рафа Бенитес в Ливърпул, преди отново да се върне във Валенсия. В ролята си на треньор на вратарите на Испания той става световен и европейски шампион.

Съболезнования за кончината на Очоторена с официални комюникера вече поднесоха Реал Мадрид и Валенсия, които ще се срещнат в следващия кръг от Ла Лига.