Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

Димитър Евтимов отново е футболист на ЦСКА. Sportal.bg научи, че 32-годишният вратар е подписал договор с клуба от Борисовата градина за срок от година и половина. Той ще замине с "червените" за Анталия, където ще протече основната част от зимната подготовка на тима на Христо Янев.

Евтимов е сред любимците на феновете на ЦСКА, като винаги е подчертавал любовта си към "армейците". Стражът има 31 мача за отбора, записани между 2020 и 2024 г. През миналата година бившият вратар на Нотингам Форест пазеше успешно под рамката на Ботев (Враца).