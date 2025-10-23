Популярни
Де Йонг пропусна днешната тренировка на Барса, остава под въпрос за Ел Класико

  • 23 окт 2025 | 13:24
  • 523
  • 0

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг е пропуснал днешната тренировка на тима и остава под въпрос за предстоящото Ел Класико в неделя. Нидерландецът се появи на базата на клуба, но не се е чувствал добре и е бил отпратен да се прибере в дома си. Не е ясно точното състояние на играча и дали става дума за травма или болест. Де Йонг остана резерва при разгромния успех на каталунците във вторник в Шампионската лига срещу Олимпиакос. Именно тази среща пък бе пропусната от Андреас Кристенсен поради гастроентерит. Датчанинът също все още не е възстановен напълно от проблемите си, но въпреки това се очаква да бъде част от групата на тима за сблъсъка на “Сантиаго Бернабеу”.

Добрите новини за Ханзи Флик са възстановяването на Феран Торес и Рафиня, които имаха проблеми в последно време, но вече са готови и са на линия за двубоя с Реал Мадрид. Евентуално отсъствие на Френки Де Йонг обаче би било сериозен проблем за германския наставник, който разчита именно на нидерландеца в тандем с Педри да са титуляри в сблъсъка, особено при отсъствието на Гави, който е с проблеми в коляното.

Снимки: Gettyimages

