Де Йонг пропусна днешната тренировка на Барса, остава под въпрос за Ел Класико

Полузащитникът на Барселона Френки де Йонг е пропуснал днешната тренировка на тима и остава под въпрос за предстоящото Ел Класико в неделя. Нидерландецът се появи на базата на клуба, но не се е чувствал добре и е бил отпратен да се прибере в дома си. Не е ясно точното състояние на играча и дали става дума за травма или болест. Де Йонг остана резерва при разгромния успех на каталунците във вторник в Шампионската лига срещу Олимпиакос. Именно тази среща пък бе пропусната от Андреас Кристенсен поради гастроентерит. Датчанинът също все още не е възстановен напълно от проблемите си, но въпреки това се очаква да бъде част от групата на тима за сблъсъка на “Сантиаго Бернабеу”.

Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

Добрите новини за Ханзи Флик са възстановяването на Феран Торес и Рафиня, които имаха проблеми в последно време, но вече са готови и са на линия за двубоя с Реал Мадрид. Евентуално отсъствие на Френки Де Йонг обаче би било сериозен проблем за германския наставник, който разчита именно на нидерландеца в тандем с Педри да са титуляри в сблъсъка, особено при отсъствието на Гави, който е с проблеми в коляното.

Снимки: Gettyimages