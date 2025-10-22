Популярни
Рафиня поднови тренировки, ще бъде готов за Ел Класико

  22 окт 2025 | 13:35
Един от асовете на Барселона - Рафиня, поднови тренировки и изглежда ще бъде на разположение на Ханзи Флик за Ел Класико. Бразилецът получи мускулна контузия в бедрото по време на мач с Овиедо преди близо месец. Днес за първи път оттогава той е участвал в тренировката наравно с останалите си съотборници.

Това е втората добра новина по отношение на контузиите, след като Феран Торес получи зелена светлина от медицинския щаб на каталунците още преди вчерашния мач с Олимпианкос. Флик така и не го използва срещу гръцкия тим, но испанецът също ще е на разположение за неделния сблъсък с Реал.

Все още с отбора не тренира Андреас Кристенсен, който от началото на седмицата е измъчван от стомашен вирус. Вероятно обаче датчанинът ще бъде готов за Ел Класико. Двубоят със сигурност ще пропуснат Роберт Левандовски, Дани Олмо и Жоан Гарсия, които ще имат нужна от поне още една седмица за възстановяване.

