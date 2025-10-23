Популярни
Рашфорд: Много съм ентусиазиран за Ел Класико, дано остана тук дълго време

  • 23 окт 2025 | 17:53
  • 564
  • 0

Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд даде специално интервю пред клубния канал в YouTube, в което отговори на фенски въпроси по случай предстоящото Ел Класико, като акцентът беше именно неделния сблъсък с Реал Мадрид.

„Много съм ентусиазиран за Ел Класико. Като футболист кариерата ти не е много дълга и след това ти липсват тези мачове. Искам да направя всичко възможно да спечелим мача, който ще бъде специален. Ел Класико е най-гледаният мач в света. Трудно е да си спомня за конкретен момент, защото ако си футболен фен, ти си гледал всички издания на Ел Класико. Това е важно, за да се учиш от най-добрите футболисти и да гледаш как играят в напрегнатите моменти. Помня хеттрика на Лионел Меси в началото на кариерата му. Това са големи мачове за гледане. Не е нужно да си фен на някой от двата отбора, за да се наслаждаваш на тази специална среща. Победата срещу Олимпиакос беше много важна, всичко позитивно е добре дошло. Отбелязахме много голове, а сега гледаме към Ел Класико, за което сме готови. То ще бъде първото за мен, като това е най-големият мач в света на футбола.

Любимата ми позиция? Зависи от това срещу кого играем. Харесва ми да заемам пространства, които не са очаквани от защитниците. Понякога те са във вътрешността на терена, а друг път – по фланговете. Така че ми е трудно да избера. Обикновено предпочитам да играя на фланга, но когато съм там, иска ми се да играя и по-централно. Наслаждавам се много на периода ми в Испания. Най-хубаво е времето тук, което е голяма промяна за мен. Уча се всеки ден и се наслаждавам много. Дано остана тук дълго време. Разбирам се много добре с Рууни Барджи, както и с Жул Кунде и Френки де Йонг. Всички сме задружни. Съставът е фантастичен и просто трябва да съм на правилното място, като ще продължавам да се опитвам да го правя. Трябва да продължаваме така, за да бъдем нашата най-добра версия. Имаме още много за вършене през този сезон“, коментира Рашфорд.

Снимки: Gettyimages

