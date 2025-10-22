Барселона получи оферти за Тер Стеген

Няколко клуба са отправили запитвания към Барселона относно възможността да привлекат под наем вратаря Марк-Андре тер Стеген. Информацията беше разпространена от журналиста Флориан Плетенберг.
Въпреки интереса, каталунският клуб на този етап не е взел категорично решение дали да се раздели със стража. Вариантът той да бъде преотстъпен през януари е напълно възможен.
Тер Стеген се присъедини към Барселона през 2014 година от Борусия (Мьонхенгладбах). Оттогава той е изиграл 412 мача за тима във всички турнири. С каталунците стана пет пъти шампион на Испания, пет пъти спечели Купата на краля, веднъж триумфира в Шампионската лига, а също така има по един трофей от Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.
Настоящият договор на 32-годишния вратар с клуба е до лятото на 2028 година. По-рано се появиха спекулации, че Тер Стеген може да напусне през зимата, тъй като рискува да пропусне Световно първенство през догодина поради липса на игрова практика. В момента германецът се възстановява от контузия и не е играл от юни.
Снимки: Imago