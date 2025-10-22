Барселона получи оферти за Тер Стеген

Няколко клуба са отправили запитвания към Барселона относно възможността да привлекат под наем вратаря Марк-Андре тер Стеген. Информацията беше разпространена от журналиста Флориан Плетенберг.

Въпреки интереса, каталунският клуб на този етап не е взел категорично решение дали да се раздели със стража. Вариантът той да бъде преотстъпен през януари е напълно възможен.

🚨🔵🔴 As revealed last week, a transfer for Marc-André ter Stegen in the winter is possible and no longer ruled out.



A loan move is also an option, with enquiries already made. His contract runs until 2028, top-class goalkeeper.@SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/l5sn3ZwFqm — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 22, 2025

Тер Стеген се присъедини към Барселона през 2014 година от Борусия (Мьонхенгладбах). Оттогава той е изиграл 412 мача за тима във всички турнири. С каталунците стана пет пъти шампион на Испания, пет пъти спечели Купата на краля, веднъж триумфира в Шампионската лига, а също така има по един трофей от Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

Настоящият договор на 32-годишния вратар с клуба е до лятото на 2028 година. По-рано се появиха спекулации, че Тер Стеген може да напусне през зимата, тъй като рискува да пропусне Световно първенство през догодина поради липса на игрова практика. В момента германецът се възстановява от контузия и не е играл от юни.

Следвай ни:

Снимки: Imago