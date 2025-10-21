Трент ще е готов за „Ел Класико“

Защитникът на Реал Мадрид Трент Александър-Арнолд се очаква да е на линия за голямото дерби с Барселона през уикенда. Възстановяването на англичанина върви по план и той се очаква да бъде на разположение на треньора Чаби Алонсо за големия сблъсък, пише "АС"

„Ел Класико“ е акцентът в една изключително натоварена седмица за Реал Мадрид, в която лидерът в Ла Лига първо посреща Ювентус, преди да се изправи срещу Барселона. Треньорът Чаби Алонсо се надява да възстанови някои от шестимата контузени играчи в състава си: Трент, Дани Карвахал, Дийн Хаусен, Дани Себайос, Антонио Рюдигер и Ферлан Менди. Английският краен защитник има най-голям шанс да се завърне в игра, като той дори се очаква да е на линия още срещу „Старата госпожа“, докато Карвахал, Хаусен и Себайос остават под въпрос за дербито в неделя.

Трент, който пропусна последните шест мача на Мадрид и не успя да се присъедини към националния отбор на Англия по време на последната пауза за международни срещи, завърши част от тренировката в понеделник с основната група. В същата сесия титулярите от мача с Хетафе проведоха възстановителни упражнения. В клуба са оптимисти за завръщането на английския бранител в групата за мача с Ювентус след едномесечно отсъствие, въпреки че остава несигурност дали ще започне директно като титуляр след този период на неактивност.

Отвъд мача с Ювентус, всички погледи са насочени към „Ел Класико“. В съблекалнята с повишено внимание се следи състоянието на трима играчи: Карвахал, Хаусен и Себайос. И тримата започнаха седмицата с индивидуални тренировки. Малко вероятно е някой от тях да бъде на линия за двубоя с Ювентус, а прогнозите за участието им в дербито, шест дни преди него, остават предпазливи. В клуба все още ги считат за „под въпрос“.

От своя страна, Рюдигер, който е в средата на възстановителния си период от контузия в предния прав бедрен мускул на левия крак, е напълно изключен от сметките. Другата надежда е свързана с Менди, който завърши цялата тренировка с групата и очаква единствено да получи одобрение от лекарския щаб.

Чаби Алонсо очаква с интерес и резултатите от прегледите на Давид Алаба, чийто дискомфорт принуди треньора да го замени на полувремето в мача срещу Хетафе. Австрийският централен защитник има болки в десния прасец и ще се подложи на изследвания във вторник, за да се установи дали има някаква контузия. Ако сериозна травма бъде изключена, той ще бъде на разположение за следващите мачове.

