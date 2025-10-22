Популярни
  2. Щутгарт
  От Ман Юнайтед продължават да следят ситуацията около германски национал

  • 22 окт 2025 | 17:08
  • 693
  • 0
От Ман Юнайтед продължават да следят ситуацията около германски национал

Ръководството на Манчестър Юнайтед продължава да следи отблизо ситуацията с халфа на Щутгарт Анджело Щилер, твърди германският журналист Флориан Плетенберг. Германският национал бе спряган с "червените дяволи" още през миналото лято, а доброто му представяне в новата кампания допълнително е привлякло интереса на хората на "Олд Трафорд". В момента той дори се е изкачил нагоре в списъка с желаните имена за подсилване в средата на терена, тъй като най-споменаването име през лятото Карлос Балеба прави слаба кампания до момента и интереса към него е охладнял.

24-годишният полузащитник е отворен към това да смени отбора през следващото лято и преминаване на Острова ще е сред основните варианти пред играча. Ситуацията с играча с усложнена от това, че той има освобождаваща клауза в своя договор на стойност 36 милиона евро, но от Щутгарт се опитват в момента да склонят футболиста да подпише нов дългосрочен контракт, за да могат да поставят по-висока цена през лятото.

Според местните медии от швабите планират да поставят цена от поне 50 милиона евро за Щилер. Шефовете на Щутгарт вече демонстрираха своята твърдост при преговорите през това лято, когато отказаха да продадат Ник Волтемаде на Байерн (Мюнхен) и в крайна сметка го пратиха в Нюкасъл срещу 75 милиона евро.

Снимки: Gettyimages

