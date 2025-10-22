От Ман Юнайтед продължават да следят ситуацията около германски национал

Ръководството на Манчестър Юнайтед продължава да следи отблизо ситуацията с халфа на Щутгарт Анджело Щилер, твърди германският журналист Флориан Плетенберг. Германският национал бе спряган с "червените дяволи" още през миналото лято, а доброто му представяне в новата кампания допълнително е привлякло интереса на хората на "Олд Трафорд". В момента той дори се е изкачил нагоре в списъка с желаните имена за подсилване в средата на терена, тъй като най-споменаването име през лятото Карлос Балеба прави слаба кампания до момента и интереса към него е охладнял.



24-годишният полузащитник е отворен към това да смени отбора през следващото лято и преминаване на Острова ще е сред основните варианти пред играча. Ситуацията с играча с усложнена от това, че той има освобождаваща клауза в своя договор на стойност 36 милиона евро, но от Щутгарт се опитват в момента да склонят футболиста да подпише нов дългосрочен контракт, за да могат да поставят по-висока цена през лятото.

🚨🔴 Manchester United are still monitoring Angelo #Stiller, who is very open to a move next summer. #MUFC



Should #VfB buy out his release clause, they currently intend to demand more than €50 million for the 24-year-old midfielder as per @_dennisbayer.



One to watch for the… pic.twitter.com/oUDsehTgA3 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 22, 2025

Според местните медии от швабите планират да поставят цена от поне 50 милиона евро за Щилер. Шефовете на Щутгарт вече демонстрираха своята твърдост при преговорите през това лято, когато отказаха да продадат Ник Волтемаде на Байерн (Мюнхен) и в крайна сметка го пратиха в Нюкасъл срещу 75 милиона евро.

Снимки: Gettyimages