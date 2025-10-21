Шмайхел препоръча на Аморим да отнеме лентата на Бруно и да я върне на Магуайър

Именитият бивш вратар на Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел смята, че мениджърът на тима Рубен Аморим трябва да отнеме капитанската лента на Бруно Фернандеш и да я върне на Хари Магуайър. През уикенда Юнайтед постигна първата си победа над Ливърпул на "Анфийлд" от почти десетилетие и записа две поредни победи във Висшата лига за първи път, откакто Аморим пое клуба през ноември 2024 година.

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Шмайхел остана силно впечатлен от представянето на защитника Хари Магуайър, който реализира победния гол и беше в стартовия състав едва за трети път през този сезон в лигата. Бившият футболист на "червените дяволи" препоръча Магуайър да си върне капитанската лента на отбора, като призова Аморим да обмисли смяната.

"Нямам думи да го похваля достатъчно. Искам Хари Магуайър да играе във всеки мач. Искам да бъде капитан. Той притежава всички качества на добър лидер на Манчестър Юнайтед", заяви Петер Шмайхел пред Viaplay. "Съгласен съм, че не е най-бързият и има известни проблеми с атаките, но Манчестър Юнайтед е имал такива защитници и преди. Той може да организира всички, говори с всички и им вдъхва увереност, а това е важно. Той е някой, който се откроява през цялото време и поема отговорност", каза още 61-годишният Шмайхел.

Фернандеш сравни Магуайър с Роналдиньо след победния му гол в дербито

