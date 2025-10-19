Магуайър: Чувствахме се комфортно

Манчестър Юнайтед постигна изключително ценна победа в голямото дерби на английския футбол, надделявайки над Ливърпул с 2:1. В герой за „червените дяволи“ се превърна централният защитник Хари Магуайър, който реализира победното попадение в самия край на срещата.

„Това означава много за нас. През последните години те бяха по-добри от нас и това не се отразяваше добре на клуба. Не сме давали на феновете много такива дни, те дълго чакаха да отпразнуваме победа тук“, заяви Магуайър.

След последния съдийски сигнал Магуайър не скри огромната си радост и подчерта колко важен е този успех за привържениците на отбора, които от години са таили разочарование от мачовете с големия съперник.

„Ливърпул ни натисна, но нямаха много шансове и ние се чувствахме комфортно. Зад гърба си имахме и нашите фенове, които се страхуваха от нова загуба, затова голът и победата са толкова важни. Това не са просто три точки – от седем години идвам на този стадион и беше тежко, че не можем да победим.“, каза още защитникът на Магуайър.