Ливърпул 0:1 Манчестър Юнайтед, втора греда на Гакпо

Ливърпул и Манчестър Юнайтед играят при резултат 0:1 на “Анфийлд”. Брайън Мбемо откри резултата 62 секунди след началото на двубоя.

Срещата започна блестящо за “червените дяволи” и гостите поведоха още във втората минута. Мбемо спечели едно единоборство във въздуха, след кота Мак Алистър остана да лежи на тревата. Бруно Фернандеш пусна към Диало, който отлично изведе Мбемо зад защитата, а нападателят преодоля Мамардашвили и откри резултата. ивърпул опита да реагира, но не успяваше да създаде много в предни позиции. Чак в 20-ата минута домакините стигнаха до добра възможност. Тогава отлична бърза атака мина през Салах, който намери Гакпо с дълго подаване. Нидерландецът отправи хубав удар, но топката се удари в гредата.

Тимът на Арне Слот опитваше да натисне, но можеше да получи втори гол в 24-ата минута. Куня великолепно намери Диало отдясно, а той напредна и пусна към Бруно Фернандеш. Португалецът бе на прекрасна позиция, но стреля неточно. Малко по-късно комбинация между Мбемо и Куня завърши с центриране, при което Мамардашвили не се намеси добре, но Маунт не успя да реагира достатъчно бързо и прати топката над вратата. Атаките на “червените дяволи” продължиха и вратарят на домакините трябваше да се справя с изстрел на Мбемо.

Team news is IN for #LIVMUN 🔴 — Liverpool FC (@LFC) October 19, 2025

В тима на Ман Юнайтед има две промени от срещата със Съндърланд (2:0) преди две седмици. Хари Магуайър е титуляр на мястото на Лени Йоро. Бенямин Шешко е оставен на резервната скамейка, а неговото място заема Матеус Куня.

📣 Your United XI for today's trip to Anfield 👇 — Manchester United (@ManUtd) October 19, 2025

ЛИВЪРПУЛ - МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД

ЛИВЪРПУЛ: Мамардашвили, Керкез, Ван Дайк, Конате, Брадли, Гравенберх, Мак Алистър, Собослай, Гакпо, Салах, Исак

МАН ЮНАЙТЕД: Ламенс, Де Лихт, Магуайър, Шоу, Далот, Каземиро, Фернандеш, Диало, Маунт, Куня, Мбемо

