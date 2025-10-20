Фернандеш сравни Магуайър с Роналдиньо след победния му гол в дербито

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш подходи по хумористичен начин спрямо победния гол на неговия съотборник Хари Магуайър за успеха с 2:1 над Ливърпул.

Атакуващият халф публикува в Инстаграм любопитен колаж, на който главата на Магуайър е поставена върху тялото на бразилската легенда Роналдиньо. Той също така добави емоджита на жеста с ръка, с който носителят на “Златната топка” за 2005 година редовно празнуваше своите голове. Освен това двамата си размениха благодарности в социалните мрежи: бранителят за получената асистенция, а капитанът за осигурената победа. Именно Фернандеш центрира за попадението на англичанина с глава в 84-тата минута на вчерашното дерби.

Магуайър често е подиграван от футболните фенове заради представянето си в защита, но неведнъж е отбелязвал важни голове с екипа на “червените дяволи”. Той има 17 попадения в 254 мача за тима.

