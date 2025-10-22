След попадението срещу Ливърпул Хари Магайър стана играч на седмицата

Централният бранител на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър бе обявен за играч на седмицата от Премиър лийг. Причина за това е отличното представяне на защитника по време на дербито с Ливърпул, в което именно той донесе успеха на “червените дяволи” с попадението си с глава в 84-ата минута. Именно Магуайър бе оценен и с една от най-високите оценки за представянето си в двубоя.

Шмайхел препоръча на Аморим да отнеме лентата на Бруно и да я върне на Магуайър

Бившият футболист на Лестър записа и цели 3 докосвания в наказателното поле на противника, колкото имат и неговите съотборници Брайън Мбемо и Матеус Куня. Той бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал. Централният защитник има договор с Манчестър Юнайтед само до края на сезона, но в последните дни се засилиха спекулациите, че от “Олд Трафорд” ще се опитат да удължат договора на играча.

Introducing your Player of the Matchweek…



👏 @ManUtd’s Harry Maguire 👏 pic.twitter.com/DbVnEhyfYN — Premier League (@premierleague) October 22, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages