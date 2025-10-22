Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. След попадението срещу Ливърпул Хари Магайър стана играч на седмицата

След попадението срещу Ливърпул Хари Магайър стана играч на седмицата

  • 22 окт 2025 | 16:30
  • 280
  • 0

Централният бранител на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър бе обявен за играч на седмицата от Премиър лийг. Причина за това е отличното представяне на защитника по време на дербито с Ливърпул, в което именно той донесе успеха на “червените дяволи” с попадението си с глава в 84-ата минута. Именно Магуайър бе оценен и с една от най-високите оценки за представянето си в двубоя.

Шмайхел препоръча на Аморим да отнеме лентата на Бруно и да я върне на Магуайър
Шмайхел препоръча на Аморим да отнеме лентата на Бруно и да я върне на Магуайър

Бившият футболист на Лестър записа и цели 3 докосвания в наказателното поле на противника, колкото имат и неговите съотборници Брайън Мбемо и Матеус Куня. Той бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал. Централният защитник има договор с Манчестър Юнайтед само до края на сезона, но в последните дни се засилиха спекулациите, че от “Олд Трафорд” ще се опитат да удължат договора на играча.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

  • 22 окт 2025 | 15:47
  • 365
  • 0
Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

  • 22 окт 2025 | 15:11
  • 872
  • 13
Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

  • 22 окт 2025 | 14:48
  • 2943
  • 2
Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

  • 22 окт 2025 | 14:23
  • 1340
  • 0
От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

  • 22 окт 2025 | 14:21
  • 577
  • 0
Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

  • 22 окт 2025 | 13:50
  • 4181
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 16504
  • 13
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 17669
  • 22
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 21406
  • 25
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 10902
  • 35
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 478685
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 8463
  • 13