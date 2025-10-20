Де Лихт разкри кои слаби звена на Ливърпул е използвал Манчестър Юнайтед

Бранителят на Манчестър Юнайтед Матайс де Лихт призна, че съвсем умишлено “червените дяволи” са се опитвали да притискат крайните защитници на Ливърпул, отчитайки ги като слаби звена в отбора на Арне Слот. Във вчерашното дерби като ляв бек започна за пореден път Милош Керкез, а от другата страна действаше Конър Брадли. Унгарецът все още не може да се адаптира в новия си отбор, а отдясно Слот ротира Собослай, Фримпонг и Брадли.

“Знаехме, че Ливърпул има слабости, а това са техните крайни защитници. Всички бяхме много фокусирани. Това беше мач, в който наистина трябва да си много концентриран”, заяви Де Лихт след мача.

“Левият бек играе като 10-годишен. Конър Брадли беше добре днес. Не мисля, че е направил особени грешки, но Ван Дайк… Не съм го виждал толкова нестабилен”, коментира Гари Невил по адрес на представянето на дефанзивните играчи на Ливърпул в дербито.

Снимки: Imago