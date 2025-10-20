Невил: Страхотен ден за Манчестър Юнайтед, но нека видим същото и срещу Брайтън

Бившият бранител на Манчестър Юнайтед Гари Невил смята, че следващите няколко седмици ще бъдат решаващи за това какво ще успее да постигне Рубен Аморим начело на “червените дяволи”. Опасенията на анализатора са, че след страхотното представяне срещу Ливърпул на "Анфийлд" отборът може да регистрира нов спад в следващия мач с Брайтън, което не бива да се допуска. Ако обаче Юнайтед започне да показва по-голямо постоянство, то спокойно може да завърши в топ 6, смята Невил

“Това е мач, който може да преобърне всичко. Мислех си, че ако Юнайтед загуби на “Анфийлд”, което изглеждаше повече от вероятно, виждайки състава, Рубен Аморим ще влезе в мача с Брайтън под истинско напрежение, тъй като след това предстоят срещи с Нотингам Форест и Тотнъм. Сега имат силен тласък от направеното, защото победата на “Анфийлд” - най-трудното място, е специална във всеки сезон. Трябва да са наистина горди, защото това е голямо постижение, но трябва да продължат оттук. Така че това е страхотен ден за Манчестър Юнайтед, но нека го видим отново следващата събота вечер срещу Брайтън.

Не бива да се допуска изведнъж срещу Брайтън да има спад. Затова мисля, че следващите няколко седмици са много важни за Рубен Аморим, за да започне да гради.

Мисля, че Манчестър Юнайтед има отбор, който може да се класира в топ 6, особено като се има предвид, че не играят в Европа и Купата на лигата”, сподели Невил.

Снимки: Imago