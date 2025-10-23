Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Сезон 2025 в MotoGP продължава с надпреварата за Гран При на Малайзия на пистата „Сепанг“. Тук може да намерите програмата на предстоящия състезателен уикенд край Куала Лумпур, с който ще бъде сложен край на есенното турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта из Азия и Австралия. Всички часове са в българско време.

Петък (24 октомври):

4:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка

4:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка

5:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка

8:15 часа – Moto3 официална тренировка

9:05 часа – Moto2 официална тренировка

10:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (25 октомври):

3:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка

4:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка

5:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка

5:50 часа – MotoGP квалификация

7:45 часа – Moto3 квалификация

8:40 часа – Moto2 квалификация

10:00 часа – MotoGP спринт (10 обиколки)

Неделя (26 октомври):

4:40 часа* – MotoGP загрявка

6:00 часа* – Moto3 състезание (15 обиколки)

7:15 часа* – Moto2 състезание (17 обиколки)

10:00 часа* – MotoGP състезание (20 обиколки)

*зимно часово време

