Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 23 окт 2025 | 07:55
  • 176
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Сезон 2025 в MotoGP продължава с надпреварата за Гран При на Малайзия на пистата „Сепанг“. Тук може да намерите програмата на предстоящия състезателен уикенд край Куала Лумпур, с който ще бъде сложен край на есенното турне на световния шампионат по мотоциклетизъм на писта из Азия и Австралия. Всички часове са в българско време.

Петък (24 октомври):
4:00 часа – Moto3 първа свободна тренировка
4:50 часа – Moto2 първа свободна тренировка
5:45 часа – MotoGP първа свободна тренировка
8:15 часа – Moto3 официална тренировка
9:05 часа – Moto2 официална тренировка
10:00 часа – MotoGP официална тренировка

Събота (25 октомври):
3:40 часа – Moto3 втора свободна тренировка
4:25 часа – Moto2 втора свободна тренировка
5:10 часа – MotoGP втора свободна тренировка
5:50 часа – MotoGP квалификация
7:45 часа – Moto3 квалификация
8:40 часа – Moto2 квалификация
10:00 часа – MotoGP спринт (10 обиколки)

Неделя (26 октомври):
4:40 часа* – MotoGP загрявка
6:00 часа* – Moto3 състезание (15 обиколки)
7:15 часа* – Moto2 състезание (17 обиколки)
10:00 часа* – MotoGP състезание (20 обиколки)

*зимно часово време

Снимки: Sportal.bg

