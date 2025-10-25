Баная взе реванш от "Сепанг" с категорична победа в спринта в Малайзия

Една година след падането си в спринта на пистата „Сепанг“, което му коства световната титла в MotoGP, Франческо Баная взе реванш от малайзийското трасе, триумфирайки по категоричен начин в спринтовата надпревара край Куала Лумпур.
Италианецът направи отличен старт от полпозишъна, който той си завоюва по-рано през деня, след което не изпусна първата позиция нито за мига в хода на дистанцията от 10 обиколки. На финала двукратният световен шампион завърши с аванс от 2.2 секунди пред Алекс Маркес, който си гарантира второто място в крайното класиране с втората си позиция днес.
Испанският пилот на Грезини Дукати прекара почти целия спринт на второто място зад Баная. Единствено в края на първата обиколка той беше атакува и изпреварен от Педро Акоста, но почти веднага си върна втората позиция, на която и финишира.
Трети завърши вторият пилот на Грезини Дукати Фермин Алдегер, който отново демонстрира своето много силно темпо във втората половина на дистанцията и не срещна почти никакви затруднения с настигането и изпреварването на Акоста. Малко след финала обаче беше обявено, че Алдегер е разследван за нарушение на правилата за налягане на гумите, което потенциално би му донесло наказание от осем секунди.
За момента обаче той е трети пред Акоста, който завърши на четвъртото място. Зад пилота на КТМ зоната на точките допълниха Франко Морбидели, Фабио Куартараро, Марко Бедзеки, Йоан Зарко и Енеа Бастианини.
В генералното класиране след победата си днес Баная си върна третото място зад братята Марк и Алекс Маркес. Италианецът има преднина от една точка пред своя сънародник Бедзеки.
Състезанието за Гран При на Малайзия, 20-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, е предвидено за утре от 9:00 часа българско зимно часово време и то ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.
Снимки: Gettyimages