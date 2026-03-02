Популярни
Вход / Регистрирай се
Италия и Португалия може да сменят Бахрейн и Саудитска Арабия

  • 2 март 2026 | 16:21
Ръководството на Формула 1 търси вариант за замяната на състезанията в Бахрейн (12 април) и Саудитска Арабия (19 април), ако се наложи тези два старта да бъдат отменени заради войната в Близкия изток.

Шефовете на световния шампионат и представителите на организаторите заявиха, че се надяват, че ситуацията ще се нормализира в близко бъдеще, но няма как да се направи компромис със сигурността на зрителите и участниците, така че и при най-малко съмнение, състезанията ще отпаднат.

Схемата на евентуалната смяна на Бахрейн и Саудитска Арабия е сходна с тази, която се използваше по време на коронавирус пандемията - предвиждат се резервни писти, като в случая става въпрос за “Имола” в Италия и “Алгарве” в Портимао, Португалия. Но превозването на оборудването на тимовете до тези резервни писти изисква време, така че се очаква максимално ранно решение.

От Формула 1 и ФИА направиха уточнението, че все още няма решение в тази посока и официално не са посочени кои са резервните писти, които могат да приемат стартове от световния шампионат.

Снимки: Imago

