  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Монтоя предупреди Ферари да не бързат с уволнението на Васьор

Монтоя предупреди Ферари да не бързат с уволнението на Васьор

  • 2 март 2026 | 18:32
  • 122
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Хуан Пабло Монтоя призова Ферари да избегне повторението на своя „най-голям проблем“ – уволнението на шефа на тима, в случай че Фредерик Васьор изпита трудности и през тази година.

Васьор започва своя четвърти сезон като шеф на Ферари, като записа слаба кампания през 2025, в която Скудерията не успя да спечели нито една победа.

Базираният в Маранело отбор беше единственият от „Голямата четворка“, който не си осигури победа, и също така завърши на значителна дистанция на четвърто място в класирането при конструкторите. Това се оказа катастрофален край на предишния регулаторен цикъл за Ферари, като италианците се надяват на прогрес в началото на действието на новите правила за задвижващите системи.

Както Люис Хамилтън, така и Шарл Леклер показаха обещаващи резултати по време на тестовете, като болидът SF-26 даде надежди за силно представяне в откриващата сезона Гран При на Австралия. Въпреки това, ако 2026 се окаже още една слаба година за Ферари, то е възможно висшето ръководство да насочи вниманието си към Васьор.

Монтоя е на мнение, че ако французинът се провали, историята на Ферари предполага, че ще бъде назначен нов шеф на отбора. Въпреки това колумбиецът настоятелно призова Ферари да даде време на Васьор да изгради екипа – дори ако предстои още една трудна година – вместо да започва отново от нулата, като го уволни.

„Въпросът е, ако не се получи, негова ли е вината? Мисля, че това е най-големият проблем на Ферари; всеки път, когато нещо не работи, се отървават от човека на върха. Трябва да можеш да изграждаш и трябва да премахнеш този страх от Ферари и да се отървеш от всеки, който има такъв манталитет", заяви Монтоя

"Те трябва да градят, вместо да рушат. Или имаш достатъчно добри хора, за да построиш най-добрата кола, или нямаш. Ако нямаш, трябва да измислиш как да наемеш най-добрите хора и да видиш какво е необходимо, за да наемеш най-добрите хора и да изградиш добър екип и добра основа. Но не можеш да кажеш: „О, колата е скапана, вън си, ще доведем някой друг“. Защото следващият, който дойде, хората няма да го харесат и ще напуснат. Трябва да спрат да уволняват и да местят хора, и да оставят политиката у дома. Това е състезателен отбор. Вижте къде са Макларън и Мерцедес. Те са много стабилни. Печелят заедно и губят заедно, и всичко, което се случва, е заедно. Не виждате обвинения. Но италианците са толкова пламенни и толкова водени от медиите, че е като: „Искаме нечия глава на тепсия!““

Снимки: Gettyimages

