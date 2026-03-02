М-Спорт остава в WRC, ще участва с подобрена версия на Фиеста Rally2 догодина

Световният рали шампионат ще претърпи сериозни промени в техническите правила за следващия сезон, като автомобилите от клас Rally1 ще останат в историята. Те ще бъдат заменени от новите машини WRC27. Целта е значително намаляване на разходите, но отборите няма непременно да разработват изцяло нов автомобил, тъй като съществуващите коли от клас Rally2 също ще могат да бъдат доработени, за да отговарят на новите изисквания.

От настоящите отбори единствено в Тойота работят по изцяло нов автомобил WRC27, който вече започна тестове. За разлика от тях, Хюндай и М-Спорт Форд планират да започнат поне следващия сезон с коли, базирани на подобрени машини от Rally2.

„През 2027 г. ще можем да стартираме само с Фиеста Rally2. Също така не виждам как ще представим автомобил по новите WRC27 регулации още през този сезон; по-вероятно е това да се случи през 2028. Първо трябва да видим какви са детайлите и бъдещите планове на промоутъра“, заяви шефът на М-Спорт Ричард Милнър пред германското списание Motorsport Aktuell.

В момента Световният рали шампионат търси нов промоутър. Сериите се опитват да привлекат нови участници и още зрители, като се очаква, че новите технически правила да засилят конкуренцията. Поне един нов отбор е напът да се присъедини WRC, след като опитният автомобилен инженер Лионел Хансен, бившият шеф на заводския тим на Ситроен Ив Матон и белгийската компания Prospeed стартираха проект под името Project Rally One.

Заради ограничения си бюджет отбеляза спад в представянето си през последните години. Нивото на инвестиции не отговаря на това от сезоните 2017–18, когато Себастиен Ожие спечели световни титли с отбора. Вместо това британският частен тим се фокусира върху участието на платени пилоти. Въпреки това Милнър подчерта, че Пума Rally1 в никакъв случай не е толкова слаб, колкото предполагат резултатите.

„Нашият Пума е по-солиден, отколкото показват резултатите. Автомобилите на Тойота са почти недосегаеми, но нашата цел е да се борим за позиции с триото на Хюндай – без значение къде“, обясни Милнър.

Мнозина обаче се надяват, че М-Спорт ще се ангажира със създаването на нов автомобил WRC27. Британският отбор многократно е произвеждал силно конкурентни машини при промяна на правилата. Такъв беше случаят през 2017 с въвеждането на новото поколение WRC автомобили, а същото се видя и в началото на ерата Rally1.

Милнър обаче подчерта, че в актуалният Фиеста Rally2 все още има сериозен потенциал за битките през следващия сезон.

„Нашата Фиеста Rally2 също се разви и получи подобрения. В Швеция Ромет Юргенсон беше единственият пилот извън тези с Тойота, който записа най-бързо време в WRC2. В предстоящите кръгове искаме да демонстрираме колко добре се представя нашият автомобил в сравнение с най-добрите коли на Тойота, Ланча и Шкода. Убеден съм в качествата на Фиеста – както по отношение на представянето, така и на надеждността“, завърши Милнър.

